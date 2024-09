Switch 2: Shigeru Miyamoto sieht in der neuen Konsole keine Konkurrenz zu PS5 Pro und Co.

Was die Nintendo Switch 2, oder wie auch immer die nächste Konsole heißen mag, anbelangt, bleibt Nintendo seinem bisherigen Vorgehen treu und macht sein eigenes Ding.

Nach Angaben von Super-Mario- und Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto fährt das Unternehmen ganz gut damit, sich aus dem Konsolenkrieg zwischen PlayStation und Xbox herauszuhalten.

Kein Interesse an einem direkten Kampf

Über dieses Thema sprach Miyamoto mit der Famitsu (via IGN) im Rahmen der Eröffnung des neuen Nintendo-Museums in Kyoto.

Dabei erklärte er, dass das Museum "nicht nur für unsere Angestellten gedacht ist, sondern auch für alle anderen Leute, die Nintendo kennen. Dazu gehören auch drei Generationen von Eltern und Kindern, die in das Museum kommen und verstehen können, worum es Nintendo geht."

"Ich hoffe, sie werden Nintendo dahingehend verstehen, dass wir uns nicht an dem beteiligen, was man manchmal als 'Konsolenkrieg' bezeichnet, bei dem es um hohe Spezifikationen und darum geht, wie man die Performance von Spielekonsolen verbessert."

"Nintendo wird weiterhin Produkte herstellen, die den einzigartigen Charme von Nintendo versprühen und dabei verschiedene Technologien verwenden, die rund um die Welt verfügbar sind", erklärt er. "Wir wir werden weiter nicht nur Spiele, sondern auch Entertainmentinhalte produzieren."

Überraschend sind Miyamotos Aussagen sicherlich nicht, wenn man Nintendos Vorgehen in der Vergangenheit bedenkt. Und bei der Nintendo Switch hat es dem Unternehmen ja definitiv nicht geschadet, seinen gänzlich eigenen Weg zu gehen.

Geht also nicht davon aus, dass Nintendo versucht, im Hinblick auf die Technik mit Sonys kommender PlayStation 5 Pro zu konkurrieren. Wenngleich es in Anbetracht der Verkaufszahlen natürlich auch ein Konkurrenzkampf zwischen beiden Unternehmen ist, bei dem die Nintendo Switch in dieser Generation deutliche Vorteile hatte.

Zuletzt gab es einige Gerüchte darüber, dass die Ankündigung der Switch 2 unmittelbar bevor stehen soll. Von offizieller Seite ist bisher bekannt, dass Nintendo den Switch-Nachfolger noch im aktuellen Geschäftsjahr ankündigen möchte, also vor Ende März 2025. Vor kurzem waren auch einige vermeintliche Bilder zur Switch 2 geleakt, von denen zumindest einige echt zu sein scheinen.