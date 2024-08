Audio-Technica ATH-CKS30TW+ im Test - Günstig, aber keineswegs billig!

Überzeugende Performance zu einem ebenso überzeugenden Preis. Nicht absolutes High-End-Equipment, aber für Einstiegsmodelle eine sehr gute Wahl.

Mit dem Bass ist das bei In-Ears immer so eine spezielle Sache. Und auch im Allgemeinen ist es leicht, die Audioqualität nicht richtig hinzubekommen. Mit seinen neuen In-Ears, die auf den eingängigen Namen ATH-CKS30TW+ hören, möchte Audio-Technica nun in beider Hinsicht eure Ohren mit einer guten Qualität erfreuen. Das Ganze ist als Kopfhörer für Einsteigerinnen und Einsteiger konzipiert und kostet euch rund 100 Euro. Sind sie das auch wert?

Audio-Technica ATH-CKS30TW+ Release: 08.07.2024

Entwickler: Audio-Technica

Preis: ca. 100 Euro

Box & Zubehör: In der kleinen Verpackung findet ihr die In-Ears, die in einem Plastik-Ladecase untergebracht sind. Außerdem erhaltet ihr dazu noch eine kleine Anleitung, ein USB-Ladekabel (USB-A zu USB-C) sowie Eartips in drei weiteren Größen. Mit den bereits angebrachten sind das dann insgesamt vier Eartips (in XS, S, M und L).

Design und Verarbeitung: Prinzipiell bewegt sich Audio-Technica mit diesen Earbuds im Einsteigersegment, wenngleich davon wenig zu spüren ist. Qualitativ und haptisch hinterlassen die Kopfhörer einen sehr guten Eindruck, auch das aus Plastik gefertigte Ladecase fühlt sich sehr gut und stabil an.

Die Steuerung erfolgt über Touch-Oberflächen direkt an den Earbuds, gleichermaßen lassen sich über die App von Audio-Technica verschiedene Einstellungen vornehmen, etwas am Equalizer. Ihr reguliert hier zum Beispiel selbst die einzelnen Werte oder wählt bestimmte Modi aus, darunter ein Low-Latency-Modus für Spiele und Videos.

Verwendet werden 9-mm-Treber und die Earbuds bieten auch eine aktive Geräuschunterdrückung. Weiterhin haben wir einen Talk-Through-Modus, mit dem ihr euch bei reduzierter Lautstärke unterhalten könnt, sowie einen Hear-Through-Modus, der euch hilft, Umgebungsgeräusche oder Durchsagen an einem Bahnhof (oder wo auch immer) wahrzunehmen. Bei Telefonaten besteht auch noch die Möglichkeit, dass man die eigene Stimme laut oder leise mit hört, wenn ihr das denn möchtet. Verfügbar sind die ATH-CKS30TW+ in insgesamt vier Farbvarianten: Beige, Grün, Schwarz sowie Transluzentes Schwarz.

Performance und Soundqualität: Für Earbuds im Einsteigerbereich liefern die ATH-CKS30TW+ eine äußerst gute Leistung ab. Der Sound klingt neutral und ist dynamisch und überzeugt mit einem Klangbild, das an das herankommt, was Audio-Technica hiermit auch anstrebt: Es soll nach einer Art Live-Auftritt klingen. Alles klingt wirklich sehr gut und klar, ohne Störeffekte und je nach Einstellung könnt ihr noch verschiedene Faktoren mehr betonen. Das gilt beim Bass zum Beispiel mit dem Modus “Deep Bass”, der die Tiefen noch stärker betont, ohne dabei zu dick aufzutragen. Gleichermaßen pusht das zum Beispiel auch Schüsse oder Explosionen in Videospielen und Filmen/Serien, wenn ihr die ATH-CKS30TW+ dafür verwendet. Beim Bass trifft Audio-Technica somit also genau das richtige Maß und schießt nicht übers Ziel hinaus. Wer lieber Rockmusik, klassische Musik oder alles andere hört, was in diese Richtung geht, ist mit der "Clear"-Einstellung gut beraten. Oder, wie schon gesagt, einfach selbst an die eigenen Wünsche anpassen.

Für Musik sind die ATH-CKS30TW+ damit, erst recht zu dem Preis, eine sehr gute Wahl. Die Geräuschunterdrückung ist wiederum okay und auch bei der Qualität von Anrufen müsst ihr hingegen ein paar Abstriche machen. Wenn ihr also regelmäßig auch mit Earbuds telefonieren wollen würdet, gibt es dafür bessere Optionen. Ansonsten haben wir hier Support für die Codecs AAC und SBC mit an Bord, LDAC oder aptX werden hingegen nicht unterstützt.

Was die Laufzeit anbelangt, gibt Audio-Technica sechseinhalb Stunden mit aktiviertem ANC pro Ohrstecker an - oder siebeneinhalb ohne ANC. Somit kommen wir dann auf 17,5 beziehungsweise 20 Stunden, wenn ihr das Lade-Case voll ausnutzt. Das sind durchaus realistische Werte, die jedoch im Endeffekt wieder abhängig davon variieren können, wie laut ihr zum Beispiel Musik hört und ob ihr eben ANC nutzt oder nicht.

Software: Ich hatte es bereits angesprochen: Die App von Audio-Technica ist übersichtlich gestaltet und lässt euch zahlreiche Einstellungen bei den Earbuds vornehmen, von verschiedenen Modi bis hin zu individuellen Equalizer-Einstellungen. Das Koppeln klappt problemlos und alle Einstellungen sind schnell zu erreichen. Somit habt ihr alles gut im Griff und könnt schnell Anpassungen vornehmen, falls es nötig sein sollte.

Zu kaufen gibt es die Audio-Technica ATH-CKS30TW+ unter anderem bei Amazon.de oder auch direkt bei Audio-Technica.

Audio-Technica ATH-CKS30TW+ - Fazit

Letztlich liefern die ATH-CKS30TW+ von Audio-Technica besonders in Bezug auf Musik eine überzeugende Vorstellung ab, enttäuschen aber ebenso wenig bei Spielen und Serien/Filmen. Abstriche gibtˋs bei Geräuschunterdrückung und Telefonaten, was aber je nach Nutzungsverhalten keine großen Kritikpunkte sind. Je nach Genre liefern die individuellen Einstellungen sehr gute Ergebnisse ab und sorgen für mobilen Hörgenuss zu einem äußerst erschwinglichen Preis. Erst recht, wenn man die ATH-CKS30TW+ mit manch anderen Earbuds vergleicht. Natürlich geht es insgesamt noch etwas besser (und teurer), doch für den Preis bringt Audio-Technica eine sehr gute Leistung auf den Tisch.