Aus für GameStop: Unternehmen schließt alle deutschen Filialen

GameStop begleitet einige Spieler von uns bereits seit unserer Kindheit. Früher gab es sie an jeder Ecke und sie waren berühmt berüchtigt für den Ankauf gebrauchter Spiele

Etwa 200 Shops standen in ganz Deutschland. Diese Zahl wurde in den letzten Jahren bereits reduziert. Nun gibt es eine offizielle Stellungnahme des Konzerns: Alle übrigen Filialen in Deutschland werden schließen und sogar schon in absehbarer Zeit. Nehmt die Black-Friday- und Weihnachts-Angebote also noch mit, solange es geht, denn es dürften einige der letzten Aktionen sein, bevor GameStop seine Tore schließt.

Bald keine GameStops mehr in Deutschland

Etwa 500 Mitarbeiter in den 69 deutschen Filialen sind von den Schließungen betroffen. Am 31. Januar ist es dann so weit. Wie GamesWirtschaft berichtet, wird GameStop an diesem Tag offiziell schließen. Bereits am späten Donnerstag sollen die Informationen durchgesickert sein, da die Mitarbeiter im Laufe des Tages über das bevorstehende Ende ihrer Filialen informiert wurden.

Obwohl ihr nach aktuellem Stand noch in den Läden einkaufen könnt, nimmt GameStop keinerlei Vorbestellungen mehr entgegen und auch Gutscheine werden nicht mehr verkauft. Spiele und Merchandise könnt ihr noch kaufen. Ihr solltet euch allerdings nicht zu viele Hoffnungen darauf machen, dass ausverkaufte Ware noch lange nachbestellt wird.

Eine traurige Nachricht für alle Beschäftigten und diejenigen unter euch, die gerne und regelmäßig bei GameStop gestöbert haben. Bereits im letzten Jahr mussten über 100 Filialen schließen. Hier hat es besonders Geschäfte in mittelgroßen Städten getroffen, in denen es mehrere Filialen gab.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 machte GameStop in Deutschland einen Gewinn von 2,8 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 140 Millionen. Während der Pandemie konnte GameStop Deutschland keine Einnahmen erzielen und verzeichnete sogar Verluste. Dennoch zählte GameStop laut GamesWirtschaft im Jahr 2024 zu einem der größten Games-Arbeitgeber im ganzen Land. Gemessen wurde hier nach der Anzahl der Angestellten.

In Zukunft müsst ihr also ohne den Anblick eines GameStops durch die Einkaufstraßen schlendern. Weltweit sieht es nicht anders aus. Zwar gibt es insgesamt über 4.000 Filialen, doch auch hier sollen weitere Standorte geschlossen werden. In Europa gibt es die Läden zum jetzigen Zeitpunkt nur noch in Deutschland, Frankreich und Italien.