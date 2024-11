Aus Sakuna: Of Rice and Ruin wird nun ein Franchise: Sakuna Chronicles angekündigt

Mit über 1,5 Millionen weltweit verkauften Exemplaren explodierte das ungewöhnliche Action-Plattformer-Reis-Framing-RPG Sakuna: Of Rice and Ruin zu einem kleinen Indie-Hit. Dieses Jahr folgte sogar ein Anime zum Spiel und mittlerweile steht sogar ein brandneues Spiel an: Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie ihr im neuesten Trailer, der das Spiel ein wenig skizziert, seht, schlüpft ihr im kommenden Spiel in die Rolle von Sakunas Freundin Prinzessin Kokorowa. Die hochrangige Göttin der Erfindung wird im Spin-Off ganz eigene Aufträge und Abenteuer erleben. Im Trailer sieht man auch schon ein paar spannende Nebenfiguren. Eine davon ein Automat mit freiem Willen und ein humanoides Reh, das wohl gerne Alkohol trinkt. Auf Gameplay, Genre und Veröffentlichungszeitraum müssen wir aber noch etwas warten.

Entwickler Edelweiss befindet sich nämchlich noch Mitten in der Entwicklung, bestätigte inzwischen aber auch den internationalen Release für Europa und Australien. Mehr Informationen sollen bald auf der offiziellen Seite bekannt gegeben werden.

Impliziert der Name Sakuna Chronicles vielleicht mehr Ableger von Sakuna? Wir bleiben gespannt, ob Kokorowa mit Sakunas Beliebtheit mithalten kann.