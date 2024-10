Avatar - Der Herr der Elemente: AAA-Rollenspiel soll das größte Game des Franchise werden

Ein neues Action-Rollenspiel, dass auf der Zeichentrickserie Avatar: The Last Airbender basiert, wird aktuell entwickelt. Paramount Game Studios und Saber Interactive arbeiten eng mit Avatar Studios zusammen, um das "größte Videospiel in der Geschichte der Serie" zu erschaffen.

Das Avatar-Rollenspiel auf das wir alle warten?

Laut IGN schlüpfen Spieler in diesem neuen AAA-Action-RPG in die Rolle eines "brandneuen, noch nie gesehenen Avatars", der vor Tausenden von Jahren in Vergangenheit existierte. Die Entwickler möchten eine lebendige Welt zeigen, in der ihr euch auf eine Reise begeben könnt, bei der ihr alle vier Elemente erlernt und meistert.

Es soll dynamische Kämpfe geben sowie Begleiter, die euch zur Seite stehen. Und auch ihr, so wie jeder Avatar zuvor und danach, werdet vor schwierige Entscheidungen gestellt. Entscheidungen, die das Potenzial haben, Gleichgewicht der Welt beeinflussen.

Wie lange ihr auf den Avatar-Titel warten müsst, steht leider noch nicht fest. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es also nicht. Immerhin wissen wir schon jetzt, dass Paramount und Saber einen Release auf PC und PlayStation 5 planen.

Avatar selbst wurde bereits ebenfalls in Videospielkontexten genutzt. In Fortnite erhielten die Helden der Serie Skins und auch das Spiel "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance" erschien letztes Jahr. Auf Steam ist dieses Action-Abenteuer allerdings weniger gut bewertet. Eine große IP ist also kein Garant für großen Erfolg.

Die bekannte Serie Avatar - Der Herr der Elemente wurde 2005 erstmals auf Nickelodeon ausgestrahlt und zeigt die Geschichte des Luftbändigers Aang und seine Reise auf dem ein großer Avatar zu werden und die Menschheit vor der Tyrannei des Feuerlords Ozai zu beschützen.

"Bei Saber sind wir alle echte Fans des geistigen Eigentums, mit dem wir arbeiten", so Josh Austin, Leiter der IP-Entwicklung und Lizenzierung bei Saber Interactive.

"Unsere Teammitglieder gehören zu den hingebungsvollsten und leidenschaftlichsten Kreativen, die es gibt, und es ist uns eine Ehre, mit den Avatar Studios und Paramount Games zusammenzuarbeiten, um das Avatar Legends-Universum in Videospielen weiter auszubauen. Diese einzigartige Kofinanzierungsstruktur ist das Ergebnis unserer stetig wachsenden Zusammenarbeit mit Paramount, die vor über einem Jahrzehnt mit WWZ begann, und wir freuen uns auf alles, was am Horizont liegt."

Zuletzt hat Saber mit Warhammer 40K: Space Marine 2 einen erfolgreichen Start hingelegt. Das Studio hat noch viele weitere Titel zu großen Franchises in Arbeit, so etwa Jurassic Park, doch Avatar soll die bisher größte Adaption werden.