Avatar: Der Herr der Elemente bekommt ein neues Mobile-Game

Ein neues Spiel zur beliebten Serie "Avatar - Der Herr der Elemente" ist auf dem Weg. Es gibt aber einen kleinen Haken, denn bei Avatar: Generations es handelt sich um ein Mobile-Game.

Alte bekannte auf dem Smartphone

In diesem "Free-to-Play-RPG-Abenteuer", an dem Square Enix und Navigator Games arbeiten, geht es um unsere Serienlieblinge Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko, Suki sowie Momo und Appa. Gemeinsam fliegen die Protagonisten über schöne Landschaften in einer offenen Welt und erleben neue Geschichten an altbekannten Orten.

In späteren Updates kommen dann neue Charaktere, wie etwa Avatar Kyoshi und bekannte Gesichter aus "Die Legende von Korra" dazu.

Auch zum Gameplay haben die Entwickler schon ein paar Worte verloren, denn Avatar: Generations verspricht "epische Squad-basierte Kämpfe und einzigartige Abenteuersequenzen" sowie "tiefgreifende Upgrade- und Gruppenanpassungssysteme". Dabei soll der Titel für erfahrene Spieler spannend sein und auch Neueinsteiger durch das zugängliche Gameplay abholen.

In Kanada, Dänemark, Schweden und Südafrika wird das Spiel für Android- und iOS-Geräte als Erstes auf den Markt kommen. Weitere Länder und eine erweiterte Kompatibilität sollen aber noch hinzukommen.