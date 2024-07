Avatar: Frontiers of Pandora bringt erste Story-Erweiterung

The Sky Breaker wird die erste Story-Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora heißen. Ab sofort könnt ihr euch die zusätzlichen Inhalte holen und noch tiefer in die Welt der Na'vi eintauchen.

Mehr Avatar für euer Frontiers of Pandora

Auf PlayStation, Xbox SEries und PC könnt ihr durch die neuen Weiten streifen. Ein mysteriöser Schatten taucht am Himmel auf und bedroht das fröhliche Volk. Eure Aufgabe ist es, das westliche Grenzgebiet zu schützen. Dabei müsst ihr euch erneut der RDA stellen.

Die Erweiterung knüpft direkt an die Geschehnisse des Hauptspiels an und könnt ein völlig neues Gebiet entdecken, das in den oberen Ebenen liegt. Eine neue Story-Kampagne, Nebenmissionen und neue Aktivitäten warten auf euch. Die Biome sind zwar nicht alle neu, dennoch erhaltet ihr frische Variationen.

Dennoch habt ihr die Prism Fields, Feathered Grasslands oder Stone Rapid sicher noch nicht gesehen.

Wer Avatar: Frontiers of Pandora noch nicht ausprobiert hat, kann von 16. bis zum 28. Juli eine kostenlose Testphase nutzen, die auf Xbox Series und PS5 verfügbar ist. Hier könnt ihr fünf Stunden in das Spiel eintauchen. Wer schneller ist, kann allerdings nicht automatisch mehr spielen, denn bei der Hauptstory-Mission "Aranhe Clan" ist für alle Interessierten Schluss.