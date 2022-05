Avatar, Mario + Rabbids 2 und Skull & Bones erscheinen bis April 2023

Das vor vielen Jahren angekündigte und häufig verschobene Skull & Bones soll innerhalb der kommenden elf Monate erscheinen.

Frische Angaben zum Release-Zeitraum machte Ubisoft am Abend nicht nur zu diesem Spiel, sondern auch zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Avatar: Frontiers of Pandora.

Das sagt der Publisher

Mit Skull & Bones ist demnach im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres zu rechnen, das bis zum 31. März 2023 läuft.

Ein konkreter Termin für das Spiel steht noch nicht fest. Das gilt ebenso für das von Massive Entertainment entwickelte Avatar: Frontiers of Pandora.

Vor mehr als fünf Jahren wurde das Spiel angekündigt, im aktuellen Geschäftsjahr soll es erscheinen. Hier dürfte man vermutlich das Ende des aktuellen Kalenderjahres anvisieren, denn die Filmfortsetzung Avatar: The Way of Water soll im Dezember 2022 in die Kinos kommen.

Einen konkreten Termin bleibt Ubisoft auch noch für Mario + Rabbids: Sparks of Hope schuldig, die von vielen erwartete Fortsetzung des Switch-exklusiven Rundenstrategiespiels.

Vorerst bleibt abzuwarten, ob Mario + Rabbids: Sparks of Hope vor oder nach Weihnachten auf den Markt kommt. Es soll aber definitiv in diesem Geschäftsjahr erscheinen.

Ubisofts aktuellem Geschäftsbericht zufolge sollen dieses Jahr auch noch "andere aufregende Spiele" erscheinen, die man als "Premium-Spiele" bezeichnet. Ebenso ist von "Free-to-play-Veröffentlichungen" die Rede, die auf den "größten IPs" des Unternehmens basieren.