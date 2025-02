Avowed begeistert euch auf Steam: Mit großartigen 80 Punkten startet das Spiel durch und sorgt für wenig Diskussionen über die Qualität des RPGs

Avowed wurde ganz frisch von Obsidian und Xbox mit einem sanften Schubser in die weite Welt geschickt. Entwickler und Publisher können stolz auf ihre Kreation sein, denn das Action-Rollenspiel hat schon viele Freunde da draußen gefunden. Auf Steam und bei den Kritikern kommt Avowed gut an und erreicht wirklich positive Wertungen.

Schön, wenn sich mal alle einig sind

Auf Steam startet Avowed mit 80 Prozent positiven Rezensionen durch. Fast 3.000 Spieler haben ihre Meinung dort kundgetan und das in teilweise sehr langen und ausführlichen Beiträgen. Der einfache Satz eines Nutzers fasst die allgemeine Stimmung in den Wertungen ganz gut zusammen: "Ist Avowed gut? Ja. Ist es ein Meisterwerk? Nein."

Empfohlen wird der Titel von den meisten Spielenden. Gute Grafik, keine Bugs, eine einzigartige Welt, belohnendes Entdecken ebendieser und auch der Kampf fühlt sich laut vielen Fans ziemlich flüssig und interessant an. Es gibt kaum etwas, das aktiv kritisiert wird. Einzelne Spieler finden jedoch, dass es den Charakteren und der Geschichte an Einzigartigkeit fehlt. Und den Preis für das Spiel empfinden einige Fans als zu hoch.

Ein anderer beschreibt Avowed als "Junk Food RPG", was allerdings im positiven Sinne gemeint ist - einfach zu verdauen, nicht besonders nahrhaft, aber es macht Spaß. Alles in allem also ein gelungenes Spiel, das man durchaus zocken kann.

Unser Benjamin Schmädig fügt sich mit seinen vier von fünf Sternen perfekt in die Menge der vorliegenden Bewertungen ein. "Die hohe Erlebnisdichte mit ihren scheinbar willkürlich versteckten Beutekisten mag nicht jedermanns Sache sein. Dem Flow des actionreichen Abenteuers tut sie allerdings verdammt gut. So gut, dass ich mich trotz Schwächen in der Darstellung einer glaubwürdigen Welt unheimlich gerne darauf treiben lasse", schreibt er.

Auf Metacritic erhält der Titel ebenfalls 80 Punkte von den Testern aus aller Welt. Insgesamt 66 Journalisten haben ihre Wertung abgegeben. Viel zu diskutieren gibt es bei diesem absolut soliden Titel also nicht. Sogar bei Spielern, die sonst eher die Finger von großen Rollenspielen lassen, kommt Avowed scheinbar gut an.