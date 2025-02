Avowed soll drei Grafik-Modi auf der Xbox Series X haben, doch Obsidian Entertainment schweigt weiterhin über die Performance auf der Xbox Series S

Avowed, das kommende Rollenspiel von Obsidian Entertainment, erscheint am 18.Februar 2025 und wird direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Nach der Verschiebung stellt sich für viele Spieler die Frage nach den technischen Details, insbesondere zur Performance auf Xbox-Konsolen. In einem Interview mit Last Stand Media gab Game Director Carrie Patel neune Informationen zu den technischen Details bekannt.

Avowed Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 18. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Drei Modi sollen mehr Flexibilität bieten

Für die leistungsstärkere Xbox Series X sollen drei verschiedene Modi zur Auswahl stehen, die Spielern mehr Flexibilität bieten sollen. Der Performance-Modus soll ein Gameplay mit bis zu 60 fps erlauben, was für flüssige Animationen und schnelle Reaktionszeiten sorgt. Wer dagegen die maximale Grafikqualität bevorzugt, kann sich für den Quality-Modus entscheiden, der voraussichtlich auf 30 fps begrenzt sein soll. Im interview sprach Carrie Patel auch über den Balanced-Modus: "Die Optimierung und das Performancetuning - all das ist eine neuere Anstrengung für uns - aber ja, wie du bemerkt hast, werden wir einen Performancemodus haben. Wir werden auch einen ausgeglichenen Modus haben, der eine Art Zwischending zwischen Qualität und Performance ist, für Spieler, die einen 120 Hz-Fernseher haben." Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber August 2024, als nur 30 fps als Hauptziel genannt wurden. Die neuen Optionen sind besonders für Spieler interessant, die zwischen hoher Framerate und detaillierter Grafik wählen möchten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ungewisse Performance auf der Xbox Series S

Während Xbox Series X-Spieler sich über diese Optionen freuen können, bleibt die Situation auf der Xbox Series S weiterhin unklar. Bisher gibt es keine offiziellen Details dazu, welche Performance- und Grafikmodi auf der schwächeren Konsole verfügbar sein werden. Da die Series S über eine geringere Hardware-Leistung verfügt, bleibt abzuwarten, ob das Spiel dort ebenfalls mit verschiedenen Grafikoptionen erscheint. Obsidian Entertainment hat sich bislang nicht dazu geäußert, es ist jedoch möglich, dass sie bald weitere Details liefern. Schon bei anderen Titeln mussten Besitzer der Series S oft mit grafischen Kompromissen zurechtkommen.

Die neuen Performance-Optionen für die Xbox Series X sind ein großer Fortschritt für Spieler, die Wert auf flüssiges Gameplay oder bestmögliche Grafik legen. Unklar bleibt jedoch weiterhin, welche Kompromisse Xbox Series S-Spieler eingehen müssen. Sobald weitere Informationen bekannt sind, wird sich zeigen, wie gut Avowed auf beiden Xbox-Konsolen läuft.