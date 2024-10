Avowed: Ein "bedeutungsvolles" Rollenspiel voller Entscheidungsfreiheit und individueller Gestaltung

Am 18. Februar 2025 erscheint Avowed auf PC und Xbox Series X/S. Das neueste Rollenspiel von Obsidian Entertainment verspricht, ein einzigartiges RPG-Erlebnis zu bieten. Das Spiel wird am Veröffentlichungstag direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein und somit für eine breite Spielerschaft zugänglich gemacht. Avowed legt den Fokus auf die Entscheidungen und die Freiheit der Charaktergestaltung, ein Konzept, das Rollenspiel-Fans besonders ansprechen dürfte.

Entscheidungsfreiheit und individuelle Rollenwahl als Kern von Avowed

Laut Obsidian ist Avowed ein RPG, das stark auf Entscheidungsfreiheit und individuelle Rollenwahl setzt. Game Director Carrie Patel betont gegenüber GamesRadar, dass das Team den Spielern "viele Möglichkeiten bieten möchte, ihre Persönlichkeit und Entscheidungen auszudrücken". Dabei gehe es darum, die eigene Rolle in der Spielwelt zu finden und durch gezielte Entscheidungen die eigene Identität zu formen. Für Patel ist es dieses "bedeutungsvolle Rollenspiel", das den Spielern erlaubt, sich vollständig in die Welt von Avowed einzubringen und ihre Charaktere authentisch ausleben zu können.

Anpassungsmöglichkeiten und hoher Wiederspielwert

Ein besonderes Highlight von Avowed sind die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten. Spieler können aus einer breiten Auswahl an Fähigkeiten und Waffenkombinationen wählen, die das Spielerlebnis individuell gestalten können. Diese Vielfalt an Optionen fördert den Wiederspielwert des Spiels, da jede Entscheidung und jeder Build ein neues Erlebnis bieten soll. Die Kombination aus verschiedenen Fähigkeiten und Taktiken soll es den Spielern ermöglichen, ihre eigene Strategie zu entwickeln und dynamische Kämpfe zu erleben. Darüber hinaus spielt Avowed im bekannten Pillars of Eternity-Universum, was langjährige Fans der Reihe begeistern und das Spiel noch reizvoller machen soll.

Avowed verspricht ein abwechslungsreiches und tiefgründiges RPG-Erlebnis, das sich auf die Freiheit der Spieler fokussiert. Dank der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass wird das Spiel für viele Spieler zugänglich sein, die ihre Abenteuer in dieser reichhaltigen Welt erleben möchten. Mit seiner Tiefe und Vielseitigkeit hat Avowed das Potenzial, sich als neuer Favorit unter RPG-Fans zu etablieren und langfristig in Erinnerung zu bleiben. Ein Rollenspiel, das neue Maßstäbe setzen könnte.