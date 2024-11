Avowed: "Es ist eine Menge Arbeit" - Obsidian begründet Verzicht auf Romanzen

Obsidian hat bestätigt, dass es im Fantasy-Rollenspiel Avowed keinerlei Romanzen geben wird.

Die Entscheidung begründet das Studio mit der Menge an Arbeit, die dafür nötig wäre.

Avowed verzichtet auf Partnerschaften

Gleichzeitig ist man nach Angaben von Game Director Carrie Patel ohne Romanzen besser dran.

Im Gegensatz zu manchen anderen Rollenspielen gibt es in Avowed auch nicht mehr als vier Begleiterinnen beziehungsweise Begleiter. Aber Avowed wird insgesamt auch nicht ganz so umfangreich wie vergleichbare Spiele.

"Es ist eine Menge Arbeit", sagt Patel zu Romanzen. "Man will sicher gehen, es richtig zu machen. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass diejenigen, die keine Romanze, aber dennoch eine tiefgründige Beziehung zu ihren Begleitern haben möchten, ein gleichermaßen durchdachtes und bedeutsames Spielerlebnis haben wie diejenigen, die sich für eine Romanze entscheiden."

"Wir kamen zu dem Schluss, dass wir die Geschichten der Begleiter und die Beziehungen unserer Spieler zu ihnen am besten ohne Romanzen erzählen können", ergänzt sie.

"Bei den vier Begleitern wollten wir, dass sie alle eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielen, unterschiedliche Rollen in der Gruppe erfüllen, unterschiedliche Persönlichkeiten und Möglichkeiten haben, sich gegenseitig zu ergänzen und dem Spieler die Geschichte der Living Lands zu erzählen."

Der Verzicht auf Romanzen sei zudem für einen Charakter besonders wichtig, die sich bereits in einer Beziehung befinde, was auch Thema in Gesprächen mit ihr sei.

Patel gibt an, dass Romanzen in anderen Spielen zwar "sehr gut funktionieren" würden, bei Avowed sei das jedoch nicht zwingend der Fall. Und sie ist überzeugt, dass dies letztlich nicht den großen Unterschied ausmache: "Spieler werden immer gut auf einen wirklich guten Charakter reagieren."

Avowed erscheint am 18. Februar 2025 für Xbox Series X/S und PC. Zum Launch könnt ihr das Rollenspiel auch im Game Pass spielen.