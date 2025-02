Avowed ist ein feines Rollenspiel – hat aber so viel von einem Action-Adventure, dass es sich wie ein ganz eigener Genre-Mix anfühlt. Und für mich ist gerade das der Clou!

Ich weiß, der Untertitel mag weit hergeholt sein. Aber er passt einfach so gut, wenn ein Abenteuer im Land der Lebenden (Engl.: The Living Lands) spielt und frappierend an Dying Light erinnert. Moment mal: Dying Light? Was hat Avowed denn mit apokalyptischer Zombie-Action zu tun? Tatsächlich viel mehr, als ihr vielleicht denkt. Und auf jeden Fall mehr, als ich vor dem ersten Anspielen auf dem Schirm hatte.

Was Avowed nämlich auszeichnet, das sind nicht nur starke Dialoge, die clever konstruierte Erzählung und ein überraschend eindrucksvoller Schauplatz. Es ist auch eine Erlebnisdichte aus Kämpfen, Erkunden und dem Heben versteckter Schätze, die für mich viel mehr von einem Action-Adventure hat als von dem, was man klassisch unter einem Rollenspiel versteht – erst recht von einem, das aufgrund der Vergangenheit des Entwicklers sowie der Entstehungsgeschichte von Avowed auch in der Tradition der Bethesda-Titel steht.

Schau hier, guck da!

Man stößt ja an jeder Ecke auf eine Gruppe Gegner, das Skelett eines verstorbenen Abenteurers, eine Notiz mit interessanten Informationen über die Geschehnisse im Land der Lebenden, eine zerstörbare Wand oder eine Truhe, deren Schloss man ohne spezielle Mechanik, aber mithilfe eines Dietrichs knackt. Das gilt sowohl für die freie Wildbahn als auch für jeden der Orte, an denen zusätzlich natürlich verschiedene Questgeber warten.

Es geht mir nicht darum, dass das alles vorhanden ist. Es geht mir darum, wie komprimiert das alles fast buchstäblich nebeneinander existiert. Dabei empfinde ich Avowed nicht als nervöses ADHS-Experiment! Die Kulissen sind allerdings so entworfen, dass man nach jedem Erfolg schon wieder die nächsten Herausforderungen erspäht, und dafür nicht erst einen Gipfel erklimmen oder das Dorf im Tal erreichen muss.

So richtig erinnert mich das Ganze aber vor allem deshalb an Spiele wie Dying Light, weil man sich bei diesem motivierenden Erkunden nicht nur angenehm flott, sondern auch herrlich akrobatisch bewegt. Das gilt spätestens dann, wenn man sich beim Erklimmen eines hohen Felsen mal wieder drei, vier Vorsprünge empor zieht – um oben angekommen noch von einer Kante abzuspringen, sich am gegenüberliegenden Felsrand mit beiden Händen hochzuziehen und nach dem Einstecken einer neuen Waffe von ganz oben ins Meer springt, um von dort wieder ans Ufer zu tauchen.

Avowed: Physis und Erlebnisdichte fühlen sich wie ein Action-Adventure an. 1 of 5 Attribution

Diese Physis spielt in Avowed eine ganz große Rolle. Die Bewegungen aus der Ego-Perspektive fühlen sich viel energischer an als anderswo, sodass man den Körper des Alter Ego quasi spüren kann. Mirror’s Edge hatte das einst vorgemacht, bevor Dying Light das auf verkürzte, aber ähnliche Art in ein stärker auf Action fokussiertes Abenteuer übertrug. Und genau so fühlt sich jetzt eben auch das in dieser Form einzigartige Rollenspiel von Obsidian an.

Ich hatte diese Körperlichkeit im Test schon betont – extra deutlicher als die starken Dialoge, den coolen, taktischen Kampf oder die gut geschriebenen Begleiter. Für mich spielt die Haptik einfach eine große Rolle. Denn damit ich wirklich hineingesogen werde, muss sich ein Spiel so anfühlen, dass ich mich mit dem Tun meines zweiten Ichs identifizieren, im besten Fall gefühlt damit verschmelzen kann.

Und genau das bekommt Avowed eben so hervorragend hin. Deshalb macht es so verdammt viel Spaß, aus dem Sprint heraus ins hohe Gras zu rutschen, um Gegner von dort aus dem Hinterhalt zu meucheln oder in teils riesigen Höhlen herumzuklettern, um weit oben die x-te Schatztruhe zu heben. Dass die dort steht, ergibt oft keinen Sinn – diesen Aspekt vernachlässigen die Entwickler zugunsten des akrobatischen Flows. Es sorgt aber dafür, dass sich jeder Moment in diesem Action-Adven… Verzeihung: Rollenspiel so verdammt gut anfühlt!