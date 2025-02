Avowed im Test: Obsidians neues Abenteuer ist vielleicht nicht das Rollenspiel, das ihr erwartet – aber viel besser, als ihr wahrscheinlich gedacht habt!

Ging euch das auch so? Als ich Avowed zum ersten Mal sah, habe ich es zwar wahr-, aber kaum für voll genommen. Nun ist ein Rollenspiel von Obsidian natürlich immer interessant. Gerade zuletzt hatte ich viel Spaß mit The Outer Worlds und dem amüsanten Trailer seines Nachfolgers. Doch im Gegensatz dazu wirkten die ersten Spielszenen aus Avowed furchtbar beliebig. Nach austauschbarer Fantasy sah das aus und vor allem in Sachen Action eher schwach. Aber Junge, Junge: Was habe ich mich da getäuscht!

Wisst ihr, was Avowed nämlich nicht ist: ein stinknormales RPG, so wie man es von BioWare oder dem inhaltlich noch eher verwandten Bethesda kennt. Es ist zwar in der Welt von Pillars of Eternity verortet, das seinen Beitrag zum Revival der klassischen Computerrollenspiele geleistet hat, findet aber in einem bisher unerforschten Teil dieser Welt statt und beschreitet mit dem Wechsel von der Vogel- zur Egoperspektive auch spielerisch neue Wege.

Oder anders: Stellt euch einfach Dying Light in einer Fantasywelt vor. Damit kommt ihr nämlich schon verdammt nah ran. Denkt euch jetzt noch klassische Rollenspiel-Quests (ohne Hol-und-Bring) sowie ein ebenso actionreiches wie taktisch geprägtes Kampfsystem dazu und schon seid ihr bei Avowed.

Avowed Release: 18.02.2025

Plattformen: PC (Steam, Xbox, Battle.net), Xbox Series S/X

Getestet auf: Steam/Steam Deck

Preis: knapp 70 Euro (Steam), sonst knapp 80

Entwickler: Obsidian Entertainment

Publisher: Microsoft

Nehmt das mit der Zombie-Apokalypse bloß nicht auf die lighte Schulter. Das akrobatische Springen und Klettern steht hier nämlich an erster Stelle. Gut… mag sein, dass ich das besonders stark betone, weil ich dieses „spürbare“ Erkunden in Videospielen liebe. Mirror’s Edge gehört zu den mir liebsten Spielen aller Zeiten und spätestens das zweite Dying Light hat dessen Körperlichkeit ja auf gelungene Art für ein flottes Action-Adventure kondensiert.

Ein akrobatischer Magnet

Und an dessen Spielfluss hat mich Avowed jetzt eben fast von Beginn an erinnert, als ich auf den Balkons und Dächern einer eng verschachtelten kleinen Stadt herumgeklettert bin, um Truhen, Heiltränke und andere Schätze zu suchen. Denn behände zieht man sich an Simse empor oder greift nach der Kante eines Felsens, nachdem man vom gegenüberliegenden Ende eines Abgrunds dorthin gesprungen ist.

Die Hände spielen dabei eine entscheidende Rolle, weil sie fast immer im Bild sind. Beim Rennen schwingen sie vor der Brust. Sie drücken die Klappen schwerer Schatztruhen nach oben, ziehen große Riegel versperrter Türen zur Seite und bedienen natürlich die Hebel mancher Maschinen, während diese Anstrengungen auch hörbar sind – nichts, was sie in anderen Spielen nicht ebenso tun. Nur dass die Bewegungen des ansonsten unsichtbaren Körpers hier deutlicher betont werden und dadurch stärker spürbar sind als sie das in Starfield oder The Outer Worlds zum Beispiel waren.

Das liegt auch daran, dass man in Avowed nicht nur schwimmen, sondern sogar tauchen darf. Geht man beim Sprinten in Deckung, rutscht das Alter Ego elegant über den Boden, pariert man Angriffe im richtigen Augenblick, wirft man den Gegner zurück, und hat man die Ausdauer größerer Feinde vollständig erschöpft, ist der nächste Angriff eine besonders mächtige Attacke, an dessen Ende man dem Bösewicht schon mal in Zeitlupe per Stiefel an die Brust tritt.

Ich liebe das! Für mich ist es wie ein Magnet, der mich direkt ins Spiel zieht – nicht nur hier, sondern ganz allgemein. Und deshalb habe ich mich selbst während eines kurzen Urlaubs auf jede freie Minute gefreut, die ich mit diesem Rollenspiel verbringen konnte, weil es sich wie ein flottes Action-Adventure anfühlt. Dazu trägt nämlich auch eine Erlebnisdichte bei, bei der hinter jede Ecke eine Kiste wartet, auf jedem Balkon ein Schriftstück, in jedem Unterschlupf der Rucksack einer Leiche, an jeder Mauer eine Quest.

Nimm ruhig, ich brauche es dringend!

Okay: Nehmt das nicht wörtlich. Man ist aber ständig am Entdecken eines neuen Ziels, an dem man irgendetwas findet. Und leider hat das nicht nur seine guten Seiten. Denn so ganz nebenbei entzieht diese starke Verdichtung der Welt auch ein Stück ihrer Glaubwürdigkeit. Zumal es niemanden juckt, wenn man selbst in den Slums eine Kiste nach der nächsten plündert, obwohl arme Schlucker dort allem Anschein nach versteckt haben, was ihnen am wichtigsten oder wertvollsten ist.

Das ist auch so gedacht. Als ich direkt neben seiner Besitzerin einen Rucksack leerräume, sagt die zwar sinngemäß: „Du weißt schon, dass ich sehen kann, wie du in meinem Kram wühlst?“, interessiert sich sonst aber einen feuchten Kehricht dafür und ist mir im Anschluss auch nicht böse. Ich deute das als eindeutigen Hinweis der Entwickler: „Mach ruhig! Uns geht’s um den Flow, nicht das Simulieren einer Welt.“ Nur ist genau das natürlich ein Dämpfer, weil diese fantastische Welt dadurch viel „flacher“ wirkt als sie sein könnte.

Ach, das erwähnte ich noch gar nicht? Ja, dieses Land der Lebenden ist tatsächlich ein wunderbar exotischer Schauplatz; eine aus Pillars of Eternity bekannte, aber nie zuvor besuchte Insel, auf der farbenfrohe Pilze ebenso Zuhause sind wie Vertreter zahlreicher Völker, die sich auf der Suche nach einer besseren Zukunft dort niedergelassen haben.

Idyllische Wasserfälle, die runden Steine unter dem glitzernden Sonnenlicht halb lichtdurchlässiger Teiche sowie riesige aus dem Boden ragende Wurzeln machen die Insel zu einem farbenfrohen Paradies. Ihr müsst das unbedingt bei Nacht erleben, wenn dicht nebeneinander stehende Pilze wie Weihnachtssterne im dunklen Wald strahlen!

Obwohl ich überhaupt kein Fan bunter Fantasy bin, habe ich mich dort pudelwohl gefühlt – was nicht zuletzt ein Verdienst der verwinkelten Straßen aller Ortschaften ist. Denn dass man überall hinein und auf alles hinauf und oft im Geheimen drunter hindurch kann, macht auch die architektonisch stilvollen Kulissen der Siedlungen zu sehr plastischen Schauplätzen.

Dabei habe ich noch gar nicht erwähnt, was man dort eigentlich tut – als Gottähnliche oder Gottähnlicher, wie die Wesen heißen, auf deren Körpern Hörner und andere Erscheinungen wachsen, „dank“ denen sie aus großer Entfernung schon erkennbar sind. Denn als solche oder solcher wird man in das Land der Lebenden geschickt, wo eine Seuche um sich greift, die Wesen aller Art in den Wahnsinn treibt und offenbar das Land selbst befallen hat. Blöd natürlich, dass das Reich, von dessen Herrscher man entsendet wird, auf der abgeschiedenen Insel nicht den besten Ruf hat. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.

Avowed entspinnt jedenfalls recht schnell eine spannende Geschichte nicht nur um die Seuche, sondern auch um die Bevölkerungsgruppen im Land der Lebenden sowie die Frage der eigenen Identität. Das Schöne ist, dass man dabei in zahlreichen Dialogen die Wahl hat, wie man sich positioniert, und oft genug darüber bestimmen kann, wie Konflikte zwischen verschiedenen Ansichten aufgelöst werden.

Oft ist Gewalt dabei ein probates Mittel – Zurückhaltung aber ebenso und über allem steht die Frage, für welche Seite man Partei ergreift. Das gilt genauso für viele der Quests, die mit dem zentralen Auftrag nichts zu tun haben, und deren Ausgang davon abhängt, welche Entscheidung man irgendwann trifft beziehungsweise wie man die Hilfesuchenden berät. Denn Manche suchen in ihrer Not nur einen wertvollen Ratschlag, weshalb mein Kopf hier immer bei der Sache ist.

Mir gefällt diese gut geschriebene, in manchen Details komplexe gesellschaftliche Situation, zumal sie sich bald zuspitzt. Selbst gegensätzliche Standpunkte sind immer nachvollziehbar und die persönliche Suche des Alter Ego kommt als interessanter Faktor ohnehin dazu. Der vorgegebene rote Faden ist als solcher klar erkennbar, so ist es nicht! Aber innerhalb eines angenehm breiten Rahmens kann man sich eben frei bewegen – was übrigens auch für die Mitstreiter gilt, die einen im Laufe des Abenteuers begleiten.

Die stoßen im Wesentlichen nämlich zu festen Zeiten hinzu; man hat also nicht die Wahl, wer zu welchem Zeitpunkt Teil der Party werden sie wann wieder verlassen sollte. Man lernt sie allerdings ausführlich kennen und bestimmt durch das Verhalten ihnen gegenüber, wie man mit ihnen auseinander geht.

„Verpiss dich!“

Wobei mir einmal mehr die Art und Weise gefällt, mit der Obsidian diese Begleiter erschafft. Denen höre ich nämlich erstaunlich gerne zu, obwohl sie zu einem großen Teil vor allem einem Zweck dienen: mir die Welt zu erklären. Nur tun sie das, ähnlich wie in The Outer Worlds, auf eine für mein Empfinden angenehm lebensnahe, manchmal amüsante Art, worauf ich mal flapsig, mal überheblich, mal ernsthaft oder ganz anders antworten darf. Sie sind zuvorkommend, haben aber alle auch ihre eigene Last zu tragen, weshalb ich mich in ihrer Gesellschaft wohl gefühlt habe. Zumal sie nie im Weg stehen oder das Geschehen aufhalten, weil man zu einem Gespräch gezwungen wird.

Okay, Letzteres passiert schon mal, aber das sind Ausnahmen vor wichtigen Entwicklungen. Die meiste Zeit über war ich besonders im Kampf sehr froh über die Gefährten. Sie lassen sich zwar nicht sagen, auf welches Ziel sie sich konzentrieren sollen. Dafür verfügen sie über besondere Fähigkeiten, die ich auf Gegner meiner Wahl lenken und über Erfahrungspunkte sogar entwickeln kann. Abgesehen davon rufen sie mir zu, aus welcher Richtung Gefahr droht, was in den oft frenetischen Kämpfen eine große Hilfe ist.

Hilfreich ist zudem, dass man jederzeit und beliebig lange den taktischen Bildschirm aufrufen darf. Dann wird der Ablauf nämlich komplett pausiert und man aktiviert alle gewünschten Fähigkeiten, sucht sich einen zu schluckenden Trank sowie die gewünschte Granate aus oder schaut sich einfach mal in Ruhe um. Tatsächlich sind die Gefechte angenehm taktisch, weil man neben den Fähigkeiten der Begleiter natürlich auch die eigenen nutzt und Magie einsetzt – teilweise im Zusammenspiel mit der Umgebung. Eis lässt Gegner gefrieren und auf Wasser Schollen entstehen, rote Fässer explodieren nicht nur, sondern reißen auch manche Wände ein – diese Art von Physik.

Weiterhin stehen zwei Waffen-Sets zur Verfügung und im Notfall darf man selbst mitten im Kampf die komplette Ausrüstung umstellen. Jeder Charakter beherrscht ja jede Waffe, weshalb ich selbst als Zauberlehrling mitunter eine doppelseitige Axt geschwungen habe. Man spezialisiert sich zwar über die frei wählbaren Fähigkeiten und das Aufwerten der Ausrüstung, sodass man mit bestimmten Waffen und Aktionen irgendwann stärker ist als mit anderen. Grundsätzlich ist Avowed aber jederzeit für alles offen und erlaubt wie üblich fast den kompletten Neubau der Charakterentwicklung. Nicht zuletzt kann man sich übrigens Vorteile erschleichen, indem man in hohem Gras auf einen Gegner zu läuft, um ihm mit einem Schlag das Licht auszublasen oder zumindest großen Schaden zuzufügen. Ganze Lager habe ich auf diese Art ausgehoben – klasse, dass das möglich war! Zumal fast alle Areale über mehrere Zugänge erreichbar sind. Auch, und zum Schluss vielleicht noch eine Kleinigkeit, über die ich mich sehr gefreut habe. Was erlegte Kreaturen fallenlassen, bleibt selbst dann dort liegen, wenn man erst nach Tagen dorthin zurückkehrt. Nur eine Sache wünsche ich mir für einen potentiellen Nachfolger beziehungsweise die Zukunft ganz im Allgemeinen: dass sich bei dem bezaubernden Tag-/Nachtwechsel nicht nur die Gestirne am Himmel bewegen, sondern auch die Einwohner der Welt einen logischen Rhythmus haben. Fast alle stehen ja durchgehend am selben Fleck. Kaum jemand läuft umher oder legt sich nachts mal zur Ruhe. So bezaubernd diese Kulisse eben auch ist, dient sie fast ausschließlich als buchstäbliches Sprungbrett für erkundungsfreudige Helden und Heldinnen, die von hohen Dächern und Felsen gar nicht genug bekommen können. Und die hier auch mehr als genug davon bekommen. Avowed im Test – Fazit Oder hattet ihr das genauso auf dem Schirm? Wenn ihr mich fragt, dann hat Microsoft (oder gar Obsidian selbst, wer weiß das schon?) dieses Avowed ja viel zu zurückhaltend vorgestellt. Wollten sie Rollenspieler etwa nicht damit abschrecken, dass ein wenig mehr Schwung gefragt ist, um alle Geheimnisse und Verstecke im Land der Lebenden zu entdecken? Die gesellschaftlich vertrackte Geschichte mit ihren vielen Entscheidungen vor dem Hintergrund einer naturgemachten Seuche und der mysteriösen Identität des eigenen Charakters ist doch trotzdem klasse. Und im Kampf nutzt man viele Optionen eines guten taktischen Kampfsystems – nur dass man hier mit großer physischer Präsenz daran teilhat und sich vor allem das Erkunden über die Körperlichkeit beim Springen und Klettern auszeichnet. Die hohe Erlebnisdichte mit ihren scheinbar willkürlich versteckten Beutekisten mag nicht jedermanns Sache sein. Dem Flow des actionreichen Abenteuers tut sie allerdings verdammt gut. So gut, dass ich mich trotz Schwächen in der Darstellung einer glaubwürdigen Welt unheimlich gerne darauf treiben lasse! Avowed PRO CONTRA Ausgesprochen motivierendes Erkunden der Umgebung



Starke physische Präsenz des Alter Ego durch Parkour und körperliche Aktionen im Kampf



Einzigartige und fantasievolle Landschaften mit einladenden Orten und stimmungsvoller Musik



Viele Entscheidungen in offenen Dialogen und zum Lösen verschiedener Aufgaben



Lebendige Party und Gespräche durch sympathische, angenehm redselige Begleiter



Offene Charakterentwicklung unabhängig von Wahl der Klasse

Andere Charaktere stehen fast ausschließlich am Fleck und folgen keinem Tagesrhythmus



Ständiges Plündern und Stehlen macht Schauplätze zu relativ oberflächlichen Kulissen

Avowed wird sowohl auf Steam als auch Microsofts Vertriebsplattformen verkauft und ist in einererhältlich. Letztere umfasst neben dem Spiel zusätzliche Kostüme für die Begleiter, ein Artbook, fünf Tage früheren Zugang beginnend am 13. Februar und den sehr stimmungsvollen Soundtrack, der außerdem auf den üblichen Streaming-Plattformen hörbar ist. Eine physische Version wird ebenfalls verkauft.