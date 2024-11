Avowed könnt ihr fünf Tage früher spielen - Wenn ihr 100 Euro übrig habt

Avowed, das kommende RPG von Obsidian, sorgt bereits vor seinem Release für hitzige Diskussionen. Spieler können das Spiel fünf Tage vor der offiziellen Veröffentlichung spielen – allerdings nur, wenn sie bereit sind, ca. 100 Euro für die Premium Edition zu zahlen. Dieses Modell hat die Gaming-Community gespalten und rückt die umstrittenen Verkaufsstrategien der Branche erneut in den Fokus.

Kritik an der Premium Edition

Der kostenpflichtige Early Access wird als Teil der Premium Edition angeboten, die neben dem frühen Zugang auch zwei Premium-Skin-Pakete, ein digitales Artbook und den Soundtrack des Spiels enthält. Kritiker bemängeln jedoch, dass der Gegenwert der Premium Edition den hohen Preis nicht rechtfertigt. Die Möglichkeit, früher spielen zu können, wird von vielen als fragwürdiger Kaufanreiz gesehen, der gezielt Spieler dazu verleitet, mehr Geld auszugeben.

Diese Strategie reiht sich in andere umstrittene Mechaniken wie Mikrotransaktionen, Live-Service-Modelle und Deluxe-Editionen ein, die immer mehr in der Branche genutzt werden, um die Einnahmen zu maximieren. Einige Spieler kritisieren, dass diese Praktiken die Preise hochtreiben.

Xbox Game Pass und die wachsende Monetarisierung der Spielebranche

Eine Alternative bietet der Xbox Game Pass Ultimate. Hier ist Avowed ab dem ersten Tag ohne zusätzliche Kosten verfügbar – allerdings ohne den Early Access. Spieler, die dennoch früher starten möchten, müssen trotzdem zur Premium Edition greifen, was auch hier auf Kritik stößt. Für viele Xbox-Nutzer bleibt der Game Pass dennoch die kostengünstigste Option, das Spiel zu erleben.

Viele Fans sehen in dieser Praxis ein Symbol für die wachsende Monetarisierung in der Spielebranche, die zunehmend auf kostenpflichtige Extras setzt. Gleichzeitig stellen sich viele die Frage, ob Avowed bei Veröffentlichung technisch überzeugen kann. Vergleiche mit The Elder Scrolls lassen hoffen, dass das RPG nicht von ähnlichen Bugs geplagt wird.

Trotz der Debatte bleibt Avowed ein erwarteter Titel für 2025. Doch die aggressive Preispolitik trübt die Vorfreude vieler Fans und wirft die Frage auf, ob diese Verkaufsstrategien langfristig die Branche oder das Vertrauen der Spieler schädigen könnten. Avowed wird am 18. Februar 2025 erscheinen. Fans können sich den Titel jetzt schon vorbestellen.