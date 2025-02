Avowed: Microsoft fährt große Geschütze auf, bewirbt Obsidians neues Rollenspiel mit riesiger Werbefläche am Times Square - Early-Access-Spieler können bereits 5 Tage früher loslegen

Avowed, das kommende Rollenspiel von Obsidian Entertainment, rückt immer näher an seinen Release heran. Um das Spiel großzügig zu bewerben, hat Microsoft jetzt eine globale Marketingkampagne gestartet. Ein besonders auffälliger Teil dieser Werbestrategie ist eine riesige, animierte Werbefläche mitten am Times Square in New York – einem der bekanntesten Werbestandorte der Welt.

Avowed Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 18. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Obsidian Entertainment/ Xbox Game Studios

Weltweite Marketingkampagne für Avowed

Die gigantische Anzeige zeigt Szenen aus Avowed und nutzt eine beeindruckende 3D-Illusion, um Passanten in den belebten Straßen der Metropole auf das Spiel aufmerksam zu machen. Microsoft setzt damit auf eine Strategie, die bereits bei anderen großen Titeln wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite zum Einsatz kam. Mit dieser Art von Werbung möchte das Unternehmen signalisieren, dass es große Hoffnungen in Avowed setzt und es als einen der wichtigsten Xbox-Titel des Jahres vermarktet.

Before you depart to the Living Lands, we're making a stop in a mysterious place filled with adventure—New York City. See the living, breathing world of Eora in action at Times Square! #Avowed



[image or embed] — Obsidian (@obsidian.net) 3. Februar 2025 um 23:46

Xbox-Manager Aaron Greenberg teilte das Event in den sozialen Medien und wies darauf hin, dass die Marketingkampagne gerade erst beginnt. "Das große Avowed Times Square anamorphic billboard ist live. Unsere globale Medienkampagne startet morgen, spielt fünf Tage früher am 13. Februar!", schrieb er in seinem Beitrag auf Bluesky. Dies deutet darauf hin, dass in den kommenden Tagen weitere Werbeaktionen folgen werden – möglicherweise auch in anderen großen Städten weltweit.

Big Avowed Times Square anamorphic billboard is live. Our global media campaign launches tomorrow, play 5 days early on Feb 13th! www.xbox.com/en-US/games/...



[image or embed] — Aaron Greenberg (@aarongreenberg.bsky.social) 4. Februar 2025 um 05:24

Early-Access lässt euch fünf Tage früher spielen

Doch Fans von Avowed müssen sich noch ein wenig bis zum Release gedulden. Besonders dann, wenn sie sich gegen eine Early-Access-Edition entschieden haben. Denn am 13. Februar 2025 dürfen sich die Spieler mit Early Access ins Geschehen stürzen, während normale Spieler und Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate den Titel erst am 18.Februar 2025 anspielen können.

Mit dieser groß angelegten Kampagne unterstreicht Microsoft, wie wichtig Avowed für das Unternehmen sein soll. Das spektakuläre Billboard am Times Square sorgt für eine riesige Aufmerksamkeit und dürfte die Vorfreude der Fans weiter anheizen. Durch den gestaffelten Release können Spieler, die nicht so lange warten können, früher ins Spiel zu tauchen, sofern sie denn bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Es bleibt aber spannend, ob und welche verrückten Marketingmaßnahmen Microsoft noch für Awowed im Ärmel bereithält