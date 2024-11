Avowed: Obsidian bestätigt Early Access des Fantasy-RPGs - auch im Battle.net erhältlich

Obsidian hat erneut das Veröffentlichungsdatum seines Fantasy-RPGs Avowed bekräftigt: Der Titel erscheint, wie im August 2024 bekannt gegeben, offiziell am 18. Februar 2025. Neu ist, dass Spieler, die bereit sind, etwas mehr zu investieren, bereits fünf Tage früher mit der Digital Premium Edition für 99,99€ loslegen können. Diese gewährt euch den Early Access ab dem 13. Februar 2025. Überraschend ist zudem die Ankündigung, dass Avowed auch über Activision Blizzards Battle.net spielbar sein wird, was aufgrund der jüngsten Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard ermöglicht wurde.

Von Standard bis zur exklusiven Steelbook-Variante

Avowed wird in drei verschiedenen Editionen angeboten, die sich im Preis und Umfang der Inhalte unterscheiden. Die Digital Standard Edition kostet 79,99 € und umfasst das Basisspiel, das am Erscheinungstag auch im Game Pass verfügbar sein wird. Die Digital Premium Edition für 99,99€ enthält neben bis zu fünf Tagen Early Access zwei exklusive Skin-Pakete, ein digitales Artbook und den Soundtrack des Spiels. Die Premium Edition Steelbook (114,99€) bietet alle Inhalte der Digital Premium Edition, ergänzt durch eine physische Karte und ein Steelbook. Spieler die in solch einer Edition auf eine Disc hoffen, werden enttäuscht sein. Denn die Edition erhält nur einen digitalen Spielcode.

Exklusive Skins und Battle.net-Premiere

Die beiden Skin-Pakete fügen zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten hinzu. Das Eora Collection Set ist inspiriert von Charakteren aus Pillars of Eternity, dem Ursprung der Avowed-Spielwelt, während das Obsidian Collection Set schwarze Outfits bietet, die vom Entwicklerstudio selbst inspiriert sind. Die Verfügbarkeit auf Battle.net stellt eine Premiere dar, da Avowed das erste Nicht-Activision Blizzard-Spiel auf dieser Plattform seit der Übernahme durch Microsoft ist. Neben dem Battle.net wird Avowed jedoch auch auf Xbox, Steam und über die PC Xbox-App spielbar sein, was es einer breiten Spielerschaft zugänglich macht.

Die Battle.net-Integration unterstreicht den wachsenden Einfluss von Microsofts Übernahmen auf die Gaming-Welt und eröffnet neue Möglichkeiten für zukünftige Cross-Plattform-Strategien. Avowed könnte frischen Wind ins RPG-Genre bringen und wird mit den verschiedenen Editionen und Plattformoptionen sowohl Fans als auch Neueinsteiger ansprechen.