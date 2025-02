Avowed: Obsidian ist so zufrieden mit den Verkäufen, dass sie angeblich über Fortsetzungen und DLCs nachdenken

Die Kritiken von Avowed sind größtenteils positiv. Bei Spielern und Journalisten kam das Rollenspiel von Obsidian wirklich gut an. Jetzt behauptet ein Bericht, dass die Verkaufszahlen von Avowed sogar so gut sind, dass das Team mit dem Gedanken spielt, das Universum mit DLCs oder Fortsetzungen zu erweitern. Dabei war der Titel sogar von Tag eins an im Xbox Game Pass verfügbar. Dem Erfolg scheint das jedoch nicht geschadet zu haben.

Bald mehr von Avowed?

Jason Schreier von Bloomberg schrieb in seinem Artikel, dass "das Unternehmen mit den bisherigen Verkäufen zufrieden ist". Avowed-Regisseurin Carrie Patel soll auf diese Zahlen reagiert haben. "Die Idee von etwas Neuem ist reizvoll, sagte sie, aber es scheint wahrscheinlicher, dass sie auf dem Fundament von Avowed für Erweiterungen oder Fortsetzungen aufbauen wird", heißt es im Bericht.

Wortwörtlich soll Patel gesagt haben: "Jetzt, wo wir diese wunderbare Welt erschaffen haben und auch diese Teamstärke und dieses Muskelgedächtnis um den Inhalt und das Gameplay in dieser Welt aufgebaut haben, würde ich gerne sehen, wie wir mehr daraus machen."

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir mehr Spiele oder Zusatzinhalte zu Avowed sehen werden. Genaue Verkaufszahlen werden leider nicht genannt und auch keine konkreten Pläne für Avowed-bezogenen Projekte. Da das Studio derzeit jedoch mit der Entwicklung von The Outer Worlds 2 beschäftigt ist, dürfte es noch ein winziges Weilchen dauern, bis wir hier mehr erfahren. Vielleicht kann Obsidian jedoch auch an beiden Projekten gleichzeitig arbeiten. Wer weiß.

Auf Metacritic steht Avowed weiterhin auf wirklich guten, stabilen 80 Punkten. Der User-Score fällt mit 6.6 Punkten etwas schlechter aus. Es sei kein Meisterwerk, aber ein wirklich gutes Spiel, ist der Kern vieler Aussagen. Auf Steam wurde Avowed zunächst mit ebenfalls 80 Prozent positiven Wertungen begrüßt. Inzwischen steht das Spiel hier auf 78 Prozent. Kein großer Abfall der Zahlen, aber dennoch eine winzige Veränderung nach unten.