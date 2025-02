Avowed Release: Zeiten, Preload - Alle Infos, die ihr braucht

Die Veröffentlichung von Obsidians Fantasy-Rollenspiel Avowed rückt näher. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Frage zum Release des Spiels, das für PC und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Avowed Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 18. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Nachfolgend versuchen wir euch daher die brennendsten Fragen rund um den Start von Avowed zu beantworten.

Avowed: Alles zum Release Inhalt:

Wann erscheint Avowed?

Das offizielle Release-Datum für Avowed auf Xbox Series X/S und PC ist der 18. Februar 2025.

Kann man Avowed früher spielen?

Ja, ihr könnt Avowed auch schon im Early Access ab dem 13. Februar 2025 ab 19 Uhr spielen. Dafür ist der Kauf der Premium Edition oder der Premium Steelbook Edition erforderlich, die dementsprechend etwas teurer sind als die Standard Edition.

Wann beginnt der Preload für Avowed?

Technisch gesehen ist der Preload schon möglich, wenn ihr das Spiel vorbestellt habt oder den Game Pass Ultimate abonniert habt.

Derzeit handelt es sich jedoch noch um eine Platzhalter-Datei. Sobald wir wissen, wann der offizielle Preload startet, informieren wir euch darüber.

Ist Avowed im Game Pass?

Ja, Avowed wird direkt zum Launch auf Xbox Series X/S und PC im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Anfangs benötigt ihr dafür den Xbox Game Pass Ultimate, zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr es dann auch mit dem Game Pass Standard spielen.

Was sind die PC-Anforderungen von Avowed?

Bisher kennen wir nur die offiziellen PC-Anforderungen, die Obsidian und Microsoft auf Steam nennen. Detailliertere Angaben gibt es bisher.

Hier die Details von Steam:

Die PC-Anforderungen von Avowed laut Steam.

Kann man Avowed auf der Xbox One spielen?

Nativ lässt sich Avowed auf der Xbox One nicht spielen. Auf Umwegen könnte das aber zumindest auf der Xbox One schon funktionieren.

Sofern das Mittelalter-Rollenspiel auch via Xbox Cloud Gaming spielbar ist, könnt ihr es mithilfe des Game Pass Ultimate per Stream auf der Xbox One spielen.

