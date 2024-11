Avowed: Strategie statt Qualitätsprobleme - Das steckt wirklich hinter der Verschiebung auf Februar 2025

Microsoft hatte im August bekannt gegeben, dass der Release des Rollenspieles Avowed von Obsidian Entertainment auf Februar 2025 verschoben wurde. Anders als oft vermutet, ist die Verschiebung jedoch nicht auf Qualitätsprobleme zurückzuführen. Stattdessen zielt Microsoft darauf ab, den Release-Zeitplan der Xbox-Spiele sinnvoll zu entzerren. Mit einer Reihe großer Titel, die im Herbst 2024 erscheinen, möchte das Unternehmen den Spielern mehr Raum für ihre Backlogs geben.

Bewusste Verschiebung zur Entzerrung des Release-Kalenders

In einem Interview mit Game File spricht Phil Spencer, Leiter von Xbox, über die Entscheidung, eine Überlastung im Xbox-Kalender zu vermeiden. Zu den großen Releases im Herbst 2024 gehören die Diablo 4-Erweiterung, Call of Duty: Black Ops 6 und weitere Titel wie Indiana Jones und der Große Kreis, die die Spielzeit der Fans füllen und noch füllen werden.

In enger Zusammenarbeit mit Matt Booty, dem Leiter der Xbox Game Studios, und dem Game Pass-Team entschied Spencer, dass eine Verschiebung von Avowed auf Februar 2025 den Veröffentlichungsrhythmus optimaler gestaltet und den Spielern eine besser getaktete Auswahl an Titeln bietet. Spencer betont: "Wir haben es nicht verschoben, weil Obsidian die Zeit brauchte. Sie werden die Zeit jedoch nutzen."

Zehn verschiedene Enden und eine lebendige Umgebung

Avowed, das 2020 angekündigt wurde, entführt die Spieler in die faszinierende Fantasywelt Eora, die viele bereits aus der Pillars of Eternity-Reihe kennen. Als Rollenspiel verspricht Avowed eine tiefgründige Story, in der die Spieler verschiedene Wege einschlagen können. Das Spiel soll über zehn verschiedene Enden bieten, die durch die Entscheidungen der Spieler wechseln und einen hohen Wiederspielwert gewährleisten soll. Die Spielzeit orientiert sich an The Outer Worlds und lässt somit eine umfangreiche, aber strukturierte Spielerfahrung erwarten. Obsidian Entertainment soll viel Arbeit in die Gestaltung in die Landschaft und das Kampfsystem gesteckt haben, um eine lebendige Umgebung zu schaffen, in der Spieler ihre Fähigkeiten und Strategien frei entfalten können.

Die Verschiebung von Avowed auf Februar 2025 soll Xbox-Spielern trotz vieler Herbst-Releases eine ausgewogene Auswahl bieten. Microsoft zielt auf eine strategische Planung ab, während Obsidian die zusätzliche Zeit zur Optimierung nutzt. Diese Entscheidung stärkt das Xbox-Portfolio für 2025 und steigert die Vorfreude auf das Rollenspiel.