Avowed verschoben? Fantasy-Action-RPG kommt angeblich nicht vor 2025

Avowed könnte erst Anfang 2025 erscheinen. Das Action-RPG mit Fantasy-Schauplatz von Obsidian Entertainment soll angeblich später als geplant auf den Markt kommen.

Räumt Avowed das Feld für andere Game-Pass-Veröffentlichungen?

Von der angeblichen Verschiebung berichtet Journalist Tom Warren in seinem kostenpflichtigen Newsletter von The Verge. Obsidian und Microsoft haben bisher nur einen vagen Release-Termin im Jahr 2024 angegeben. In einem Blogbeitrag des Entwicklers vom Juni hat sich allerdings ein Datum für den 12. November eingeschlichen, das schnell wieder aus dem Post entfernt wurde.

"Ich habe gehört, dass Obsidian im Begriff ist, eine Avowed-Verzögerung auf Anfang 2025 anzukündigen", so Warren. Angeblich wolle Obsidian dadurch die besonders "geschäftige Zeit" für den Game Pass vermeiden. Hier erscheint unter anderem Stalker 2: Heart of Chornobyl von Entwickler GSC Game World.

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten, denn Warrens Quellen sprechen davon, dass sich der Titel in einer guten Verfassung befindet. Avowed dürfte also nicht aufgrund von Problemen bei der Entwicklung verschoben werden.