Avowed erhält doch eine 60 fps-Option – Game Director bestätigt den Modus, doch welche Kompromisse diese Option mit sich bringt, bleibt unklar

Obsidian hat offiziell bestätigt, dass Avowed auf der Xbox Series X doch eine Option für 60 fps erhalten wird. Diese Ankündigung kommt überraschend, da das Studio zuvor 30 fps als Standard verteidigt hatte. Game Director Carrie Patel gab die Neuigkeit in einem Interview mit MinnMax bekannt – eine deutliche Kurskorrektur, die zeigt, dass das Studio möglicherweise auf das Feedback der Community reagiert hat. Viele Spieler fordern seit Jahren höhere Bildraten auf Konsolen, was nun anscheinend auch Obsidian berücksichtigt.

Avowed Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 18. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Obsidian Entertainment/ Xbox Game Studios

Bewusste Entscheidung für bessere Grafik

Ursprünglich verteidigte Art Director Matt Hansen in einem Iron Lords Podcast die Entscheidung für 30 fps, da ein Singleplayer-Spiel nicht zwingend 60 fps benötige. Diese Wahl habe es ermöglicht, die grafische Qualität, insbesondere bei der Beleuchtung und den visuellen Effekten, zu verbessern. Hansen erklärte: "Das ist ein Kompromiss, für den wir uns relativ früh entschieden haben, und wir sind sehr zufrieden damit. Das Spiel läuft ziemlich flüssig für die visuelle Dichte, die es hat, und das war immer unser Ziel." Trotzdem ließ er bereits im vergangenen Jahr durchblicken, dass eine zusätzliche Performance-Option nicht ausgeschlossen sei, da Optimierungen häufig erst am Ende der Entwicklung erfolgen.

Carrier Patel bestätigt 60fps

Nun bestätigte Carrie Patel, dass Avowed eine Option für bis zu 60 fps bieten wird. Unklar bleibt jedoch, welche Auflösung dabei erreicht wird und ob es grafische Einschränkungen gibt. Während sich viele Spieler über eine flüssigere Darstellung freuen dürften, bleibt offen, ob es technische Kompromisse geben wird. Konsolenspieler stehen oft vor der Wahl zwischen besserer Grafik oder höherer Bildrate, und Obsidian scheint nun beide Optionen anbieten zu wollen.

Avowed spielt im Pillars of Eternity-Universum und stammt von Obsidian, den Machern von Fallout: New Vegas und The Outer Worlds. Der Release ist für den 18. Februar 2025 auf PC und Xbox Series X/S geplant. Abonnenten des Game Pass Ultimate erhalten ab Tag eins Zugriff auf das Spiel.

Dass doch noch eine 60 fps-Option kommt, zeigt, dass Obsidian auf die Wünsche der Spieler eingeht. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich diese Änderung auf die Performance und visuelle Qualität auswirkt. Obsidian-Fans müssen jedoch nicht mehr lange auf eine Antwort warten – in wenigen Tagen wird sich zeigen, ob das Studio die höhere Bildrate ohne größere Einbußen umsetzen konnte.