Avoweds Charakter Editor ermöglicht extrem wilde Designs, wie diesen Moosmann und eine Figur, die wie das Gigachad-Meme aussieht

Avowed erscheint bereits in wenigen Wochen. Am 18. Februar 2025 ist es so weit und ihr dürft endlich einen Charakter erstellen, mit dem ihr das Action-Rollenspiel von Obsidian Entertainment erkundet. Genau diesen Charakter Editor, der ein erster Schritt auf eurer Reise durch Eora sein wird, stellt der Entwickler jetzt vor und nimmt sich dabei absolut nicht zu ernst.

So könnten eure Charaktere in Avowed aussehen

Ein wichtiges Detail über den Charakter Editor in Avowed ist, dass ihr nicht nur das Aussehen eurer Charaktere anpassen, sondern auch über den Hintergrund eurer Figur entscheiden könnt. Diese Entscheidung prägt den Charakter und hat Auswirkungen darauf, wie dieser in der Spielwelt wahrgenommen wird und wie andere Figuren auf ihn reagieren.

Das kann man allerdings nicht so schön in einer kleinen Bilderreihe zeigen. In den sozialen Medien zeigt Obsidian, wie eure Figur aussehen könnte und was alles mit dem Editor möglich sein wird. So könnt ihr klassische Schönlinge erstellen sowie Frisuren, Haar- und Hautfarben nutzen, die auch hier auf der Erde üblich sind. Die ersten sechs Bilder zeigen noch recht "normale" Charaktere.

Obsidian zeigt, was alles im Editor von Avowed steckt.

"Hier ist ein genauerer Blick auf unsere Gesandten und wir freuen uns darauf, eure Envoys bald in den Living Lands zu sehen", schreibt Obsidian. Direkt darunter zeigt der Entwickler noch ein kleines Bonus-Bild und nennt es den Moosmann. Das passt perfekt, denn die wilden, lockigen Haare der Figur sind grün, während sein Gesicht mit Wurzeln zugewachsen zu sein scheint. Seine Haut ist grün und aus seinem Kopf ragen ebenfalls Pflanzenteile.

Wirklich lustig wird es mit dem letzten Bild, das einen anatomisch komischen Charakter zeigt, denn Augen und Mund riesig, sein Kopf dazu noch seltsam geformt ist. Er sieht fast aus wie das Gigachad-Meme. Sein Gesicht ist unnatürlich kantig und langgezogen. Dazu gibt es gigantische Augenringe und eine extrem dünne Nase. Es scheint also, als könnten Spieler auch Konturen und die Platzierung und Größe aller Gesichtsmerkmale ändern.

Als Antwort auf einen Nutzerkommentar zeigt Obsidian einen weiteren lustigen Charakter. Dieser sieht aus wie ein alter Mann, gleichzeitig aber auch wie ein Kleinkind. Vermutlich sind es die enorm großen Augen, die den Mann mit Halbglatze doch sehr jung wirken lassen. Das Highlight sind allerdings die Augenbrauen, die wie Korallen aussehen. Passt aber wirklich gut zum Schnauzer.

Es sieht zumindest nach einem Editor aus, in dem man doch länger herumsitzt, als man es sich eigentlich vorgenommen hat.