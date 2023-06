Baby Steps: Gar nicht so einfach, das mit dem Laufen, wenn man den ganzen Tag nur auf der Couch hängt

Nate ist ein erwachsener Mann, lebt bei Mama und Papa und hängt den ganzen Tag, bei laufendem Fernseher, nur auf der Couch rum. Auch schlafen tut er da - so lässt es jedenfalls der Trailer erahnen, mit dem Devolver das Spiel im Rahmen seiner Devolver Direct vorgestellt hat. Es heißt Baby Steps und ist das aktuelle Projekt des Entwicklers, der für Getting Over It verantwortlich zeichnet. Ihr wisst schon: dieses Ding, bei dem man einen Mann im Kochtopf über Felsen und Häuser manövriert, während er sich nur mit einem Stock abstoßen kann.

Baby Steps dürfte sich jedenfalls ähnlich hervorragend steuern lassen, denn weil Nate das mit dem Aus-dem-Haus-Gehen nur vom Hörensagen kennt, funktionieren seine Beine auch nicht wie bei normalen Menschen - weshalb man sie unabhängig von seinem Körper bewegt. Im Livestream wurde das Ganze als "super seltsamer Wandersimulator" bezeichnet, während die Pressemitteilung noch "ein dynamisches Onesie-Verschmutzungssystem und nicht-sammelbare Kopfbedeckungen" erwähnt.

Warum Nate überhaupt zu Laufen anfängt? Nun, weil er in seinen Fernseher gezogen wurde, um dort eine neue Welt zu erkunden sowie den Sinn seines Lebens herauszufinden. Erscheinen soll Baby Steps im kommenden Jahr für PlayStation 5 und PC. An der Entwicklung sind neben Bennett Foddy auch Gabe Cuzillo und Maxi Boch beteiligt, mit denen Foddy schon an Ape Out gearbeitet hatte.