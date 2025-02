Xbox Game Pass: Beliebter Indie-Hit ist überraschend im Abo gelandet und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für den Entwickler

Überraschung! Der beliebte Indie-Hit Balatro ist jetzt im Xbox Game Pass für euch verfügbar.

Balatro Genre: Rogue-like Deckbuilder

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch, Mobile

Release: 20. Februar 2024

Entwickler / Publisher: LocalThunk / Playstack

Das Spiel von Entwickler Local Thunk könnt ihr nun mit dem Abo spielen, unter anderem gibt es auch eine Reihe neuer kostenloser Inhalte mit Kollaborationen zu Dead by Daylight, Civilization 7, Fallout und mehr.

Kollaborationen mit vielen Spielen

Das Friend of Jimbo Pack 4, so der Name des DLCs, konzentriert sich mehr auf Kollaborationen mit größeren Franchises, während es zuvor überwiegend, aber nicht ausschließlich kleinere Indie-Kollaborationen gab.

Auf eurem Deck seht ihr dadurch zum Beispiel Vault Boy aus der Fallout-Reihe, Ezio Auditore da Firenze aus Assassin's Creed oder The Journalist, den Protagonisten aus Bugsnax.

Weitere Spiele, die hier abgedeckt werden, sind unter anderem Assassin's Creed Shadows, Rust und Slay the Princess.

Niedrigere Altersfreigabe für Balatro

Gleichzeitig gibt es gute Neuigkeiten für Local Thunk im Hinblick auf die Altersfreigabe des Spiels.

Zuvor wurde das Poker-Roguelike mit PEGI 18 eingestuft. Nachdem Publisher Sold Out aber Einspruch gegen diese Einstufung erhob, wurde es nun mit der Freigabe PEGI 12 versehen, ist also für Spielerinnen und Spieler ab zwölf Jahren geeignet.

Im Dezember 2024 hatte Local Thunk die hohe Altersfreigabe kritisiert. Diese hatte das Spiel erhalten, weil es einem nach Ansicht von PEGI theoretisch beibringt, wie man Poker spielt.

"Die Altersfreigabe PEGI 18 für das Spiel Balatro wurde nach einem erfolgreichen Einspruch des Publishers Sold Out Sales & Marketing in PEGI 12 geändert", heißt es. "Das Beschwerdegremium kam zu dem Schluss, dass der Roguelike-Deckbuilder zwar die verschiedenen Pokerhände erklärt, aber zugleich mildernde, fantastische Elemente enthält, die eine PEGI-12-Einstufung rechtfertigen."

"Derzeit führt jede Lehre oder Verherrlichung von simuliertem Glücksspiel automatisch zu einer PEGI-18-Einstufung. Auf der Grundlage dieser Einsprüche wird die PEGI-Expertengruppe einen detaillierteren Satz von Klassifizierungskriterien entwickeln, um Glücksspielthemen und die Simulation, Vermittlung und Verherrlichung von Glücksspiel in verschiedenen Alterskategorien zu behandeln. Diese umfassen nun PEGI 12, behalten aber auch PEGI 18 als Alterskategorie für Spiele bei, die Glücksspiel simulieren, wie es typischerweise in Casinos und Wetthallen gespielt wird."