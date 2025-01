Balatro sieht auf dem Smartphone lächerlich groß aus, wenn ihr euch den Port für das 44-Millimeter-Display der Apple-Watch anseht

Eine Sache haben Doom und Balatro jetzt also gemeinsam. Auch wenn Balatro noch lange nicht auf jedem beliebigen Gerät mit einem Bildschirm spielbar ist, so hat sich ein Fan des beliebten Poker-Roguelikes einen Spaß daraus gemacht, dem Titel einen Port für die Apple-Watch zu spendieren. Man weiß ja nie, wann und wo man gerade den Drang verspürt, ein paar gezinkte Blätter auf den Tisch zu legen.

Balatro Genre: Rogue-like Deckbuilder

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch, Mobile

Release: 20. Februar 2024

Entwickler / Publisher: LocalThunk / Playstack

Balatro so klein wie noch nie

Balatro könnt ihr inzwischen auf PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und Mobile zocken. Euch steht also bereits eine breite Masse an Plattformen zur Verfügung. Aber da geht noch mehr, dachte sich Balatro-Fan Coktoco und hat seine Portierung auf Reddit gestellt, damit jeder sehen kann, wie das Kartenspiel auf dem winzigen Display mit gerade einmal 44 Millimeter Durchmesser der Apple-Watch aussieht.

Wie Coktoco in seinem Beitrag erklärt, steht sein Projekt in keiner Weise in Verbindung mit Entwickler LocalThunk. Es sei ein unabhängiges Fanprojekt, das keine Absicht habe, Urheberrechte zu verletzen. Etwas bescheiden erklärt der Spieler, dass er mit der "Programmierung in Swift, geschweige denn mit dem Schreiben einer Apple Watch-App in SwiftUI" keine Erfahrung habe und einfach hoffe, dass es gut gelungen sei.

"Ich habe es zwar nicht geschafft, das ganze Spiel zu portieren, weil mir einfach die Zeit ausgegangen ist, aber ich habe mir ein ganz klares Ziel gesetzt: Die Portierung sollte so nah wie möglich am Original sein und durfte nichts von den Kernfunktionen des Spiels verlieren", so Coktoco. "Ich habe den Bildschirm der Apple Watch als Herausforderung gesehen, um meine UI-Fähigkeiten zu testen, und nicht als Problem. Am Ende sieht und klingt es vielleicht wie eine schnelle Kopie, vereinfacht und, nun ja, auf die Apple Watch portiert, aber ich kann euch versichern, dass es das nicht ist."

Im weiteren Verlauf des Beitrags geht der Nutzer detaillierter auf seine Vorgehensweise ein. Er selbst nennt diese inoffizielle Port-Version "Balatro Wee Edition". Coktoco hofft, dass LocalThunk sein Projekt "sieht und grünes Licht gibt, dieses Projekt (auf die eine oder andere Weise) zu teilen."

In welcher Situation könnte Balatro auf der Apple Watch nützlich sein? Oder seht ihr es eher als Gimmick? Für mich sieht das in jedem Fall nach einem guten Grund aus, die Brille auszupacken. Oder ich könnte mir die Uhr direkt vor die Nase halten.