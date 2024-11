Baldur's Gate 3: Crossplay, Fotomodus und neue Unterklassen kommen 2025

Baldur's Gate 3 erschien am 3. August 2023 für PC, PlayStation und Xbox Series. Doch selbst im nächsten Jahr ist Entwickler Larian Studios noch nicht fertig mit ihrem grandiosen Rollenspiel, das im Erscheinungsjahr viele Auszeichnungen absahnen konnte. So will das Studio Crossplay, einen Fotomodus und neue Unterklassen einführen.

Baldur's Gate 3: Das kommt alles in Patch 8

In Baldur's Gate 3 gibt es jede Menge zu sehen. Das auf Dungeons and Dragons basierende Videospiel wird 2025 sogar noch um einige Funktionen und Inhalte erweitert, wie das Studio auf Steam erklärt. Hier ist ein Überblick über alles, was im Laufe des nächsten Jahres erscheinen wird.

Crossplay: Egal, ob PS5, PC, Mac oder Xbox - bald könnt ihr mit all euren Freunden zusammen spielen. Neben Crossplay führt Larian auch Crossprogression ein. Ihr könnt euren Fortschritt also auf jeden PC und jede Konsole mitnehmen.

Neue Unterklassen: In Patch 8 dürfen sich Spieler über zwölf neue Unterklassen freuen. Es gibt für jede Hauptklasse eine neue Subklasse. Diese enthalten jeweils neue Fähigkeiten, Animationen, Sprache und mehr. Somit wird die Qual der Wahn im Charaktereditor noch viel größer. Das sind die Klassen:

Bard - College of Glamour

Barbarian - Death Domain

Druid - Circle of Stars

Paladin - Oath of the Crown

Fighter - Arcane Archer

Monk - Drunken Master

Ranger - Swarmkeeper

Rogue - Swashbuckler

Sorcerer - Shadow Magic

Warlock - Hexblade

Wizard - Bladesinging

Fotomodus: Zu guter Letzt soll Baldur's Gate 3 endlich einen Fotomodus erhalten. Dieser Modus ist direkt auf dem Bildschirm oder per Hotkey verfügbar und bietet euch "eine ganze Reihe von Optionen, mit denen ihr eure Fotos im Spiel anpassen und bearbeiten könnt. Mit verschiedenen Freiheitsgraden, je nachdem, ob ihr sie während des Abenteuers oder während des Kampfes, der Dialoge und der Filmszenen benutzt."

Ihr könnt Kompositionsraster nutzen, Sichtfeld, Belichtung, Tiefenschärfe und Fokus einstellen. Ihr könnt sogar Charaktere, die ihr nicht mit auf dem Foto haben wollt, ausblenden. Das können etwa Gegner oder NPCs sein, aber auch Gruppenmitglieder oder Mitspieler. Es geht immerhin um den perfekten Schnappschuss, das werden Freund und Feind sicher verstehen. Nach dem Auslösen warten dann noch jede Menge Optionen zur Nachbearbeitung auf euch - etwa Effekte und Einstellungen für Kontrast, Sättigung, Helligkeit, Vignette, Sticker und Rahmen.