Baldur's Gate 3 ist jetzt für die PS5 Pro optimiert: Native 4K-Auflösung möglich

Larians Fantasy-Rollenspiel Baldur's Gate 3 ist jetzt ebenfalls für die PlayStation 5 Pro optimiert.

Das Update ist jetzt zum Download verfügbar und bringt verschiedene technische Verbesserungen mit sich, wenn ihr Baldur's Gate 3 auf Sonys neuer Konsole spielt.

Baldur's Gate 3: Die neuen Funktionen der PS5 Pro

Dank des Updates sind nun native 4K und 60 Frames pro Sekunde möglich, allerdings nicht zusammen.

Alles in allem sollen die Verbesserungen dafür sorgen, dass Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 Pro ein scharfes Bild erhalten, ohne dafür eine gute Performance opfern zu müssen.

Im Qualitätsmodus läuft Baldur's Gate 3 auf der PlayStation 5 Pro künftig in nativer 4K-Auflösung mit 30 Frames pro Sekunde.

Im Performance-Modus haben wir wiederum 60 Frames pro Sekunde und ebenfalls eine Auflösung von 4K, die allerdings von 1440p mithilfe von PSSR hochskaliert wird.

Welche Bildrate ihr im Splitscreen-Modus habt, hängt vom gewählten Grafikmodus ab. Im Qualitätsmodus sind es 30 fps, im Performance-Modus 60 fps.

Nachfolgend die Patch Notes zum PS5 Pro-Update für Baldur's Gate 3 im Detail:

Improvements

On PS5 Pro, Quality mode now runs at native 4K (2160p) 30fps.

On PS5 Pro, Performance mode will upscale from 1440p to 2160p 60fps, using PSSR.

Split screen on the PS5 Pro will now offer either 30fps or 60fps depending on whether you’re using Quality or Performance mode.

Crashes and Blockers

Fixed an issue on PS5 preventing you from downloading or subscribing to mods when loading into another player's multiplayer game with mods enabled.

Die PlayStation 5 Pro ist seit dem gestrigen 7. November 2024 erhältlich, in Deutschland kostet sie 799,99 Euro. Ob sich die Investition für euch lohnen könnte, lest ihr in Martins Test zur PS5 Pro.