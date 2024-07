Baldur's Gate 3: Larian gibt Ausblick auf Patch 7 mit wichtigen Änderungen - Alle Details

Larian hat weitere Details zum siebten großen Patch für Baldur's Gate 3 bekannt gegeben, der im September erscheinen soll.

Neben dem bereits angekündigten Mod-Support für Baldur's Gate 3 gibt es noch eine Reihe anderer Neuerungen und Änderungen.

So ändert sich der Koop-Modus in Baldur's Gate 3

Auf Steam gibt es zudem einige Beispiele dafür, was in puncto Mod-Support in der Closed Alpha bereits erreicht wurde.

Weiterhin kümmert sich Patch 7 um den Koop-Modus des Spiels. Hier führt man einen dynamischen Splitscreen-Modus ein. Soll heißen: Wenn ihr euch weiter voneinander entfernt, wird das Bild aufgesplittet. Kommt ihr wieder nah aneinander heran, verschmelzen beide Perspektiven wieder miteinander.

Andere Anpassungen betreffen zum Beispiel den Honour-Modus, der Kreaturen mehr legendäre Aktionen gibt. Ebenso gibt es neue Zwischensequenzen für böse Durchgänge, um für ein besseres Finale zu sorgen.

Es gibt außerdem noch einige Bugfixes für Dark-Urge-Charaktere, aber eine Sache wird sich nicht ändern. "'Werden wir Gortash küssen können?', hören wir euch fragen. 'Wir wollen Gortash küssen!'"

Die Antwort darauf: "Hört mal, er ist ein komplizierter Kerl, der damit beschäftigt ist, über die Kleinigkeiten der Todeskult-Büropolitik nachzudenken. Babygurl hat keine Zeit zum Küssen."

Schlussendlich bestätigt man, dass Patch 7 nicht der letzte Patch für das Spiel ist.

"Es ist schwer zu glauben, dass seit dem Launch von Baldur's Gate 3 fast schon ein ganzes Jahr vergangen ist. Aber die Reise ist noch nicht vorbei. Patch 7 wird nicht das finale Update für Baldur's Gate 3 sein."

Laut Larian stehen noch ein paar Dinge auf der Liste, die man umsetzen möchte, etwa Crossplay und ein Fotomodus.