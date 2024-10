Baldur's Gate 3: Patch 7 bringt jetzt Mods mit neuen Begleitern auf Konsolen und noch viel mehr

Die Larian Studios haben Patch 7 für das Rollenspiel Baldur's Gate 3 nun auch für Konsolen und Mac veröffentlicht.

Patch 7 überarbeitetet unter anderem das Splitscreen-Gameplay, bringt neue böse Enden und außerdem eine Auswahl an Mods auf die Konsolen.

Eine kuratierte Auswahl an Mods

Somit erhaltet ihr auch auf Konsolen und Mac Zugriff auf "Verstümmelungen, Multiplayer-Updates und eine wachsende Sammlung an von Spielerinnen und Spielern erstellten Mutationen".

Seit der Veröffentlichung von Patch 7 für den PC wurden bereits mehr als 15 Millionen Mods heruntergeladen. Larian feiert das mit einer Animation, die in Zusammenarbeit mit Mashed erstellt wurde. Darin treten die "Baldur's Gate 3 Origin-Charaktere gegen den turbulenten Wizard of Mod und seine Armee des ungefilterten Chaos an".

Im Spiel steht euch ein eigener Mod-Manager zur Verfügung, mit dem ihr die kuratierte Auswahl mit von der Community erstellten Mods durchstöbern und installieren könnt.

Neue Mods erstellen lassen sich indes nur auf dem PC mithilfe des Baldur's Gate 3 Toolkits.

Weiterhin gibt es die erwähnten neuen bösen Enden, "brandneue filmische Enden für die bösartigsten Spieldurchgänge sowie einzigartige Enden, wenn ein Origin-Charakter gespielt wird".

Das Splitscreen-Gameplay wurde dahingehend überarbeitet, dass es nun einen dynamischen geteilten Bildschirm für den Couch-Koop-Modus gibt. Spielt ihr in diesem Modus und befindet euch in der Nähe eurer Mitspielerin oder eures Mitspielers, verschmilzt der Bildschirm zu einem einzigen. Entfernt ihr euch voneinander, wird er wieder geteilt.

Zu den bisher veröffentlichten Mods zählt unter anderem die Möglichkeit, Umgebungen für zusätzliches Feuer-Pandemonium mit Öl zu behandeln. Ebenso gibt es neue Optionen für die Benutzeroberfläche, um das Spielerlebnis persönlicher zu gestalten, und ihr könnt die Schwertküste mit 15 weiteren Gruppenmitgliedern durchstreifen.

Des Weiteren erwarten euch Quality-of-Life-Verbesserungen bei Skripting, Writing, Animationen und Gameplay, ihr könnt euch am neuen Ehrenmodus versuchen und es wurden einige Fehler behoben. Alle Details findet ihr in den Patch Notes.