Baldur's Gate 3: Was ist denn da los? Patch 8 taucht zu früh auf der PS5 auf, er sollte noch gar nicht veröffentlicht werden - Das könnt ihr tun, wenn ihr ihn heruntergeladen habt

Patch 8 für Larians Rollenspiel Baldur's Gate 3 wurde auf der PlayStation 5 versehentlich zu früh veröffentlicht.

"Nein, der Stresstest für Patch 8 hat noch nicht begonnen", teilte das Unternehmen daraufhin in einem Beitrag auf Bluesky mit.

"Ja, PS5-Spieler haben derzeit Zugang zu Patch 8. Während wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um zu verstehen, was los ist, solltet ihr bitte beachten, dass alle neuen Spielstände, die mit Patch 8 erstellt werden, nicht mit Patch 7 kompatibel sind... Wie läuft euer Montag so?"

Später veröffentlichte man ein Update dazu auf der offiziellen Webseite, in dem man auch erklärt, was ihr tun könnt, wenn ihr den Patch schon heruntergeladen habt.

