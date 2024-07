Baldur's Gate 3: Siebter Patch bringt dynamischen Split-Screen und wird nicht der letzte sein

Der siebte Patch von Baldur's Gate 3 steht in den Startlöchern und Larian erklärt, was ihr von diesem Update erwarten könnt. Wer denkt, dass es sich hierbei um den letzten Patch handelt, der hat sich geschnitten, denn das Studio hat noch ein paar Dinge in petto.

Baldur's Gate 3 erhält siebten Patch im September

Im September geht das siebte Update live und wird neben der lang erwarteten Mod-Unterstützung auch andere wichtige Verbesserungen beinhalten. So etwa eine Verbesserung für den Split-Screen-Modus, bei dem sich Spieler im Koop einen Bildschirm teilen können, wenn sie sich voneinander entfernen. Treffen sich die Charaktere wieder, fügt sich der Bildschirm automatisch wieder zusammen. Mehr Optionen, um untereinander zu scherzen, soll es ebenfalls geben.

Auch der Honour-Modus wird überarbeitet. Die Kreaturen erhalten mehr legendäre Aktionen und in bösen Spieldurchgängen gibt es fortan mehr Zwischensequenzen. Wer mit Dark Urge spielt, erhält außerdem einige Fehlerbehebungen - Gortash werdet ihr trotzdem nicht küssen können, wie der neue Artikel auf Steam in einem lustigen Dialog verdeutlichen.

"Aber werden wir Gortash küssen können?", hören wir euch flehen. "Wir wollen Gortash küssen!" Eine Antwort folgt direkt. "Hört zu, er ist ein komplizierter Typ, der damit beschäftigt ist, über die Minutien der Todeskult-Büropolitik nachzudenken. Babygurl hat keine Zeit zum Küssen."

Interessanterweise wird der Patch, der Baldur's Gate 3 symbolisch an die Modding-Community übergibt, dennoch nicht der Letzte sein. "Es ist kaum zu glauben, dass es schon fast ein ganzes Jahr her ist, dass wir Baldur's Gate 3 auf den Markt gebracht haben. Aber die Reise ist noch nicht zu Ende", heißt es.

"Patch 7 wird nicht das letzte Update für Baldur's Gate 3 sein. Wir haben noch einige Dinge in petto - darunter viele von der Community gewünschte Features wie Crossplay und einen Fotomodus, mit dem ihr eure unvergesslichen Momente festhalten und teilen könnt. Und wir arbeiten an einer Vielzahl weiterer Verbesserungen, von Gameplay-Tweaks und Verbesserungen der Lebensqualität bis hin zu Bugfixes und Performance-Optimierungen."