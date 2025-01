Baldur's Gate 3: Memes und Sexszenen geben tiefe Einblicke in die Möglichkeiten des Fotomodus - Larian kennt seine Community einfach zu gut und setzt eure besten Werke mit dem Foto-Tool um

Patch 8 für Baldur's Gate 3 ist nicht mehr weit entfernt. In einem Community Update auf Steam stellt Entwickler Larian Studios euch alle neuen Inhalte des Updates vor. Besonderes Lob geht an die Präsentation des Fotomodus für den das Team ein paar Memes in ihren RPG zusammengebastelt hat.

Haufenweise BG3-Memes dank Fotomodus

Wie Larian Studios schreibt, solltet ihr euch jetzt schonmal bereit machen, um "in die Kamera zu lächeln, oder, wenn du wie Karlach bist, in die Ferne zu starren, während du über all deine vergangenen Fehler nachdenkst."

"Auf euren Abenteuern an der Sword Coast könnt ihr den Fotomodus ein- und ausschalten und mit einer Vielzahl von Optionen für die Gruppe, die ihr mitgebracht habt, herumspielen, auch während der Kämpfe. Positioniere sie nach deinem Geschmack, ändere ihre Mimik passend zur Szene und spiele mit der Kamera, dem Objektiv und den Szeneneinstellungen herum."

"Während der Dialoge und Filmszenen könnt ihr weder die Kamera noch die Position eurer Gruppe verändern, aber ihr habt Zugriff auf eine ganze Reihe von Nachbearbeitungseffekten, wie z. B. Farbkorrekturen, Rahmen und Sticker, die ihr verwenden könnt, wenn ihr durch Baldur's Gate torkelt oder eure Geliebte küsst", heißt es weiter.

Um euch einen Vorgeschmack von dem zu zeigen, was im kommenden Fotomodus möglich ist, hat Larian eine beachtliche Sammlung an Memes im Beitrag untergebracht. Es ist absolut grandios und ich hoffe, es wird noch viel mehr solcher Memes geben.

Ein absoluter Klassiker zeigt Tav neben Halsin in seiner humanoiden Form, beziehungsweise als Elf. Doch Tav schaut in Richtung des Betrachters und lächelt dabei breit, denn dort steht Halsin in seiner Bärenform. Das "Distracted Boyfriend"-Meme hebt hervor, wie viel interessanter und anziehender Halsin doch in seiner animalischen Form ist und der Ersteller des Memes diese für ... ja, für was eigentlich genau? ... bevorzugen würde.

Unter den Bildern gibt Larian die Künstler der originalen Meme-Meisterwerke an. Das Studio hat diese dann Ingame umgesetzt.