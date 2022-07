Bandai Namco gründet mit Pokémon-Entwicklern ein neues Ace-Combat-Studio

Bandai Namco hat eine neue Partnerschaft mit ILCA vereinbart, dem Studio, das für die Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verantwortlich war.

Daraus entsteht ein neues Studio, das auf den Namen Bandai Namco Aces hört und in Tokio ansässig ist.

Das Beste beider Unternehmen

Das neue Studio soll das Knowhow beider Unternehmen verwenden, um "den Fans auf der ganzen Welt weiterhin tiefgründige und erinnerungswürdige Inhalte von hoher Qualität zu liefern".

Dazu gehören neue Spiele der Ace-Combat-Reihe. Zuletzt hatte ILCA bereits einen Beitrag zu Ace Combat 7 geleistet.

Der Webseite von Bandai Namco Aces zufolge arbeitet man mit Project Aces an "Next-Gen-Projekten, die die Unreal Engine 5 verwenden". Geleitet wird das neue Studio von Präsident und CEO Takuya Iwasaki, der zuvor die gleiche Rolle bei ILCA innehatte.

"In Zusammenarbeit mit Bandai Namco möchten wir das Wissen, das wir bisher angesammelt haben, an eine neue Generation weitergeben, um diese Serie, die in der Geschichtsbüchern der Spielebranche steht, weiterzuentwickeln", sagt er. "Das gesamte Team wird sein Bestes geben, um Namco, das ich seit meiner Kindheit bewundere, etwas zurückzugeben. Und ich würde mich über eure Unterstützung freuen."