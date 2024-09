Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged im Test - Pflichtprogramm für Adventure-Fans

Sehr gelungene Neuauflage des Adventure-Klassikers, der hier mit nur geringfügigen Problemen in neuem Glanz erstrahlt und nichts von seiner Faszination verliert!

Wenn man dem ersten Baphomets Fluch eines nicht vorwerfen kann, dann, dass es einen nicht von Beginn an mit einem buchstäblichen Knall direkt ins Geschehen zieht. Wenngleich es erst einmal gar nicht den Anschein hat. Der anfängliche Rundblick über Paris wirkt so friedlich und der amerikanische Tourist George Stobbart tut das, was Touristen gerne mal tun: In einem Café einen Kaffee trinken. Wenn da nicht der mysteriöse Mann mit Hut und Aktenkoffer wäre, der im Gebäude verschwindet, und der alles andere als freundlich wirkende Clown, der ihm folgt und kurz darauf rasend schnell den Ort verlässt. Sekunden, bevor eine Explosion das halbe Café in Stücke und George von den Beinen reißt.

Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged Release: 19.09.2024, Oktober 2024 (Nintendo Switch)

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Adventure

Entwickler: Revolution Software

Preis: ca. 30 Euro

Passiert ist ihm glücklicherweise wenig, doch es ist nur der Auftakt zu Revolution Softwares erfolgreichen und beliebtem Adventure. Eines, das für die brandneue Reforged Edition nun auf Hochglanz poliert wurde. "Genau so sah doch das Original damals aus!", denkt ihr euch, bis ihr per Tastendruck zur ursprünglichen Grafik wechselt und einmal mehr merkt, dass alle alten Games in der Erinnerung einfach besser aussehen als in der Realität.

Gemeinsam um die Welt

Insofern ist das hier einerseits ein sehr nostalgischer Trip für alle, die das erste Baphomets Fluch schon kennen. Aber: Es fühlt sich auch mehr als toll an, das alles noch einmal in dieser wirklich schön aufgehübschten Optik zu erleben. Andererseits ist es der wohl bestmögliche Einstiegspunkt zur Serie für alle, die sie noch nicht kennen. Und wenn ihr nur entfernt an Adventures interessiert seid, solltet ihr sie kennen.

Nach dem Bombenanschlag lernt George die Journalistin Nico Collard kennen, die zwei Mordfälle in gänzlich anderen Teilen der Welt miteinander in Verbindung bringt und auch glaubt, dass dieser Vorfall hier damit zu tun haben könnte. Und das möchten beide nun herausfinden. Sie aus beruflichem Interesse. Er, weil… nun, er wäre fast gestorben, da möchte man schon die Gründe erfahren.

In klassischer Point-and-Click-Manier bewegt ihr euch hier von Schauplatz zu Schauplatz, untersucht alle möglichen Objekte und manche davon steckt ihr auch noch ein, weil ihr sie woanders braucht. Ihr führt Gespräche und müsst am Ende alles zusammenführen, um die wahren Begebenheiten hinter diesen Vorkommnissen aufzudecken.

So schön kann Nostalgie sein

Dabei ist zu bedenken, dass das hier kein Remake ist, im Gegenteil. Die Reforged Edition basiert auf dem Original, Grafik und Animationen wurden enorm verbessert, mit mehr Details ausgestattet und sehen einfach sauberer aus. Gleichermaßen wurden einige Dinge korrigiert, zum Beispiel sieht der Barhocker im Café nun wirklich so aus, als hätte gerade eine Explosion miterlebt. Und es gibt neue Dialoge. Keine neuen Aufnahmen, sondern Material, das damals aufgezeichnet, aber nicht verwendet wurde. Einzig in manchen Zwischensequenzen wirkt die Modernisierung nicht ganz so gelungen, etwa im Hintergrund, wenn der Fokus auf George liegt.

So gelingt es Revolution auf eine wunderbare Art, dass sich Baphomets Fluch in der Reforged Edition wie das Original und wie etwas Neues zugleich anfühlt, ohne dass man dabei den Stil verändert oder sonst irgendwelche Dinge anstellt, die sich unnötig anfühlen. Wenn sich etwas getan hat, dann an den richtigen Stellen, etwa an der Benutzeroberfläche.

Immerhin liegen zwischen den 1990ern und heute ein paar Jahre, da kann man zumindest dahingehend ein paar Modernisierungen erwarten. Das optimierte Interface funktioniert prima und macht es euch einfach, mit George durch das Spiel zu navigieren. Gleichermaßen helfen verschiedene Optionen dabei, ihr habt etwa die Wahl zwischen dem klassischen Modus und dem Story-Modus. Letzterer richtet sich besonders an diejenigen, die mehr wert auf die Geschichte legen oder noch nicht so viel Point-and-Click-Erfahrung haben.

Gleichermaßen greift man das Hilfesystem auf dem Director's Cut auf, bei dem ihr auf Wunsch regelmäßig einen Hinweis erhaltet, der euch hoffentlich in die richtige Richtung schubst. Das ist zwar nicht so befriedigend, wie selbst auf des Rätsels Lösung zu kommen, kann für manch einen allerdings eine echte Offenbarung darstellen, wenn man partout nicht weiterkommt.

Der Story-Modus liefert dazu ein paar dazu dezente Hinweis obendrauf, zum Beispiel werden Sachen ausgegraut, wenn sie euch auch bei wiederholter Interaktion nicht wirklich weiterbringen. Oder die Interaktionsmöglichkeiten fallen gleich ganz weg. Bleibt ihr lange genug stehen, erhaltet ihr sogar einen visuellen Hinweis darauf, wo ihr als nächstes nachgucken oder hingehen solltet.

Eine schöne Option für alle, die es brauchen. Und komplett optional, keine Sorge. Im klassischen Modus funktioniert alles wie früher. Ihr könnt aber etwa auch in Letzterem individuelle Optionen oder Hilfestellungen hinzuschalten, wenn ihr wollt, dahingehend präsentiert sich die Reforged Edition sehr flexibel.

Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged - Fazit

Auch heute bleibt Baphomets Fluch eines der besten Adventures, die es auf dem Markt gibt. Und wenn es einen guten Grund gibt, es noch einmal zu erleben, dann ist es die Reforged Edition. Bis auf wenige Ausnahmen wurde das Adventure liebevoll für moderne Systeme aufbereitet und zieht euch von Beginn an erneut in seinen Bann. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man solche Klassiker in die Moderne befördern kann, ohne dass sie ihren Charme und Reiz zu verlieren. Ich würde mir das auch für andere Klassiker des Genres wünschen.

Sowohl denen, die es schon kennen, als auch denjenigen, die es zum ersten Mal erleben würden, kann ich nur sagen: Es lohnt sich. Das hier ist die ultimative und beste Version von Baphomets Fluch, die ihr spielen könnt.

Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter Reforged PRO CONTRA Sehr schöne technische Modernisierung

Modernisiert das ursprüngliche Spiel technisch und inhaltlich, ohne es zu stark zu verändern

Logikfehler und andere Probleme ausgebessert

Neues Interface funktioniert einfach und zuverlässig

Neue, optionale Hilfeoptionen für Einsteiger und Adventure-Neulinge Kleinere Probleme mit den Details in Zwischensequenzen

