Baphomets Fluch: Remake des Adventure-Klassikers hat ein Release-Datum und einen neuen Trailer

Das Remake des ersten Baphomets Fluch, aka Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars, hat ein Release-Datum erhalten.

Die Neuauflage wird demnach am 19. September 2024 veröffentlicht.

Zurück nach Paris

Unter anderem erwarten euch im Remake Detailänderungen bei den Hintergründen, wie Revolution Softwares Charles Cecil im PlayStation Blog erläutert.

"Die ursprünglichen Hintergründe hatten die außergewöhnlichen Layout-Künstler mit Bleistift auf A5-Papieren (oder größeren) gezeichnet, die einen Großteil ihres Lebens bei Don Bluth Animation Studios in Dublin verbracht haben", schreibt er.

"Ich beschloss, dass der 'Canon' des Spiels diese ursprünglichen Bleistiftzeichnungen sein sollten und wo sich die Screens im Bildschirm (wieso auch immer) davon unterscheiden, würde die hochaufgelöste Kunst immer von den Bleistiftzeichnungen ausgehen. Das erlaubte uns, die ursprüngliche Kunst in 4K digital nachzuzeichnen und beim Scan der Bilder die Original-Screens aus dem Spiel als Referenz zu verwenden."

"Das bedeutet, dass es ein paar Änderungen gibt, wenn die ursprünglichen digitalen Zeichner Abkürzungen verwendet haben – beispielsweise in einem Pariser Museum, in dem der ursprüngliche Künstler eine Sphinx gezeichnet hatte, aber der Zeichner dann beschlossen hatte, Zeit zu sparen, indem er ein Bild einer Göttin verwendete – vermutlich von einer Fotografie adaptiert. In der hochaufgelösten Version gibt es jetzt eine Sphinx, wie ursprünglich vorgesehen."

Das Remake von Baphomets Fluch ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Xbox One in Arbeit.