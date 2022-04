Barrierefreiheit in Videospielen: Forza Horizon 5 auf Konsole im Test

Das medienpädagogische Projekt Gaming ohne Grenzen testet mit Unterstützung von Mobilfunkanbieter congstar einige der aktuell beliebtesten Triple A-Titel in Hinblick auf Konfigurationsmöglichkeiten und Spielbarkeit für Menschen mit Behinderung.

Motoren dröhnen auf und die schnellsten Autos der Welt rasen über den glühenden Asphalt in atemberaubenden Kulissen – kaum ein Franchise steht so sehr für die Faszination von Open World Motorsport wie Forza Horizon. Auch in Forza Horizon 5, dem jüngsten Ableger des Franchises, fahren Spieler*innen rasante Rennen auf hügeligen Offroad-Pisten, durch den unwegsamen Dschungel oder durch die malerischen Altstädte Mexikos. Die abwechslungsreichen Pisten, schnellen Wagen und realistischen Umgebungseffekte fordern von Spieler*innen schnelle Reflexe und ein gewisses Konzentrationsvermögen – für gewöhnlich zumindest.

Denn um auch Menschen mit Behinderung eine tolle Spielzeit in Forza Horizon zu ermöglichen, haben die Entwickler*innen von Playground Games diverse Features für verbesserte Barrierefreiheit implementiert. Die Tester*innen vom Gaming ohne Grenzen haben einen Blick auf eben diese Accessibility-Features geworfen und sie gemeinsam mit ihren Jugendgruppen auf Herz und Nieren getestet.

Erfahre jetzt und hier, welche teils ungewöhnlichen Hilfseinstellungen Forza Horizon 5 bietet, an wen sie sich richten und wie gut sie bestehende Behinderungen ausgleichen können. Du willst mehr über das medienpädagogische Projekt Gaming ohne Grenzen erfahren? Dann wirf hier einen Blick in unseren Intro-Artikel.

Barrierefreiheit vor dem eigentlichen Spielbeginn

+ Einstellungen zu Barrierefreiheit lassen sich vor Spielstart abrufen. Hierdurch werden Barrieren von Anfang an vermieden und es wird Sichtbarkeit für das Thema Inklusion geschaffen.

Das Chrakterdesign ist vielfältig und inklusiv.

+ In der Charaktergestaltung ist es möglich Charaktere mit Prothesen zu erstellen. Zudem wird statt Geschlecht der Begriff Identität verwendet – eine diverse Identität ist ebenfalls möglich. Repräsentation bei der Charaktergestaltung: Charaktere können Arm- und Beinprothesen tragen. Auch wenn andere Konfigurationsmöglichkeiten wie Größe und Gewicht fehlen, ermöglicht Forza Horizon 5 mehr Repräsentationsformen als vergleichbare Titel. Eigene Avatare mit Behinderungen oder unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten sind vergleichsweise sehr selten.

Testkategorie Hören

Die Konfigurationsmöglichkeiten für Untertitel sind sehr umfassend:

+ Die Größe der Untertitel lässt sich auf einem Spektrum anpassen.

+ Die Transparenz des Untertitelhintergrunds lässt sich anpassen.

+ Wichtige Wörter können in den Untertitel fett markiert werden.

+ Untertitel zeigen die Namen der Sprecher*innen in jeweils verschiedenen Farben.

- Leider gibt es keine Untertitel für das Navi und für das Radio: Während die Navigation auch über Pfeil-Elemente und die Mini-Map funktioniert, verpassen nicht hörende Spieler*innen einige witzige Konversationen im Radio. Das ist etwas schade.

Sound-Einstellungen lassen sich konfigurieren:

+ Für insgesamt 8 verschiedene Sounds kann die Lautstärke angepasst werden.

+ Durch die zwei Basis-Modi für Musik und Auto-Geräusche können schnell Prioritäten gesetzt werden.

Forza Horizon 5 leistet Pionierarbeit bei der Implementierung von Gebärdensprache:

+ Für die Cutscenes können Gebärdensprach-Dolmetscher*innen aktiviert werden. Diese erscheinen auf einem Hintergrund nach Wahl in einer Ecke des Bildschirms, die frei wählbar ist. Übersetzt wird wahlweise in amerikanische oder britische Gebärdensprache. Dies ist ein besonders außergewöhnliches und umfassendes Feature.

Es gibt eine Gebärdendolmetscherin in den Videos, was ein noch sehr ungewöhnliches Feature ist.

Testkategorie Verstehen

Das Menü bietet sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten:

+ Generell bietet das Spiel viele Möglichkeiten über das reine Fahren hinaus. Dies kann überfordern, ist aber auch ein Pluspunkt in Sachen Spielumfang.

+ Spieler*innen können die Komplexität und den Fokus ihrer Aufgaben frei wählen.

+ Die Karte ist übersichtlich und zeigt an, welche Rennen neu sind und um was für eine Art Rennen oder Aufgabe es sich handelt.

Forza Horizon 5 bietet den Spieler*innen umfassende Möglichkeiten, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen:

+ Es gibt 9 verschiedene Schwierigkeitsgrade für die computergesteuerten Kontrahent*innen.

+ Es gibt Fahrhilfen in den Bereichen: Bremsen, Lenkung, Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle und Schaltung.

+ Das Lenken lässt sich komplett automatisieren.

+ Die einzelnen Hilfen werden in Textform erklärt.

+ Eine einschaltbare Ideallinie zeigt zum einen den Weg des Fahrzeugs und signalisiert zum anderen durch Farbänderung, wann man abbremsen sollte – zum Beispiel in einer Kurve.

+ Mit der Funktion “Rückspulen”, kann man die Zeit auf einen Punkt deiner Wahl zurückspulen: So kann man eine schwierige Stelle erneut versuchen, ohne das Rennen direkt neustarten zu müssen.

+ Je nach Schwierigkeit der Gegner*innen und der Anzahl der aktivierten Hilfen, kriegt man Bonus-CR (CR/Credits: die Währung des Spiels). Je schwieriger man das Spiel spielt, desto mehr Bonus-CR erhält man. Die jugendlichen Tester*innen fanden diese Funktion sehr motivierend!

Auch der Einfluss des Story-Fortschritts ist konfigurierbar:

+ Unter der Option „Story-Fortschritt“ können die Bedingungen für den Story-Fortschritt ein- und ausgeschaltet werden. Ist eine Aufgabe zu schwierig, muss man nicht zwangsläufig in der Handlung feststecken.

Testkategorie Sehen

Für Spieler*innen mit Farbfehlsichtigkeit gibt es ebenfalls Konfigurationsmöglichkeiten:

+ Für die Benutzeroberfläche gibt es die Grafikoptionen Deuteranopie (Grünblindheit), Protanopie (Rotblindheit), Tritanopie (Blaublindheit) und hoher Kontrast. Das ändert das Menü sowie die HUD-Elemente.

+ Neben den Einstellungsmöglichkeiten für die Benutzeroberfläche gibt es auch Farbfilter für die Umgebungsbeleuchtungen, um bestimmte Farbfehlsichtigkeiten auszugleichen. Es gibt auch hier die Filter Deuteranopie, Protanopie und Tritanopie. Dabei lassen sich diese Filter nicht einfach nur aktivieren, sondern die Intensität lässt sich auf einem Spektrum von 0 - 100 selbst bestimmen – toll!

Die Textgröße lässt sich verändern.

Auch die Textgröße lässt sich in begrenztem Ausmaß konfigurieren:

+ Alle Menütexte lassen sich vergrößern

- Leider gibt es keine Möglichkeiten, die Texte im HUD (Platzanzeige, Kombo-Informationen, Rundenzeiten usw.) zu vergrößern. Hier gibt es lediglich die Möglichkeit, den Kontrast zu verstärken.

Die Kameraperspektiven lassen sich anpassen:

+ Wie für Rennspiele typisch gibt es hier viele verschiedene Kameraperspektiven – insgesamt 6 Stück!

Die Ideallinie bietet eine gute Orientierung für die Streckenführung:

- Die Ideallinie zeigt mit blauen und roten Pfeilen die Strecke an und gibt Hinweise, wann gebremst werden sollte. Leider lässt sich die Linie weder in ihrer Intensität noch in der Farbe anpassen.

Testkategorie Steuern

Es stehen vielseitige Fahrhilfen zu Verfügung:

+ Die in “Verstehen” genannten Fahrhilfen sind natürlich auch für den Teil “Steuern“ relevant!

Schlüsselworte werden markiert und Größe und Kontrast lassen sich sehr hoch einstellen.

Button Remapping ermöglicht individuelle Steuerung:

+ Forza bietet komplettes Button Remapping – so gibt es grenzenlose Möglichkeiten in der Tastenbelegung.

+ Daneben gibt es 16 voreingestellte Tastenbelegungen sowie 5 freie Profile für die eigene Belegung. So können 5 individuelle Belegungen erstellt werden, was super für das gemeinsame Spielen ist!

Auch die erweiterte Steuerung ist konfigurierbar:

+ In der erweiterten Steuerung können die Tastenbelegungen einzelner Steuerungen getauscht werden (etwa Hoch-/Runterschalten, Hupe/Fotomodus usw.)

+ Die Controller-Vibration kann je nach Präferenz ein- und ausgestellt werden.

+ Es können diverse Toleranzbereiche angepasst werden. Diese legen etwa fest, wie stark der Analog-Stick bewegt werden muss oder wie stark das Gaspedal gedrückt werden muss.

- Typisch für ein Rennspiel müssen Tasten wie das Gaspedal über einen längeren Zeitraum gedrückt gehalten werden.

+ Dieses Problem kann durch die Konfiguration jedoch vermieden werden: Beispielsweise kann der Toleranzbereich niedriger eingestellt werden oder die Beschleunigungstaste auf den Analog-Stick umgestellt werden.

Die Ideallinie ist hilfreich, lässt sich aber zu wenig anpassen.

Die Spielgeschwindigkeit ist bisweilen anpassbar:

+ Im Offline-Modus lässt sich die Spielgeschwindigkeit anpassen. Durch ein Verlangsamen der Spielgeschwindigkeit erhält man mehr Zeit, um auf Ereignisse im Spiel zu reagieren. Das hat keine Auswirkungen auf den Ton

Gaming ohne Grenzen zieht ein Fazit:

Forza Horizon 4 hatte schon viele sinnvolle Einstellungen und zeigte sich insgesamt sehr zugänglich. Das neue Forza Horizon 5, setzt in vielen Punkten sogar noch einen drauf! Die neuen Einstellungen für Farbfilter, sowie der anpassbare Menü-Text sind fantastisch. Aber auch die neue Lenkhilfe sowie die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit zu reduzieren sind tolle Optionen, die das Spiel in den Bereichen Sehen und Steuerung noch barrierefreier machen. Besonders die Gebärdensprachdolmetscher*innen haben beeindruckt und bieten hoffentlich auch bald deutsche Gebärdensprache an! Dass es keine Untertitel für das Radio und nur wenig Anpassungsmöglichkeiten für die HUD-Elemente gibt, ist schade. Trotzdem gehört Forza Horizon 5 sicherlich zu den barrierefreisten Spielen, die Gaming ohne Grenzen bisher getestet hat.

Du möchtest auch, dass mehr Menschen den Spaß an Videospielen erleben können? Oder Dich hat die Neugierde gepackt, wie barrierefrei neue Spiele sind? Dann besuche Gaming ohne Grenzen auf ihrer Website oder verfolge hier die Spieletest-Serie rund um Barrierefreiheit im Gaming mit congstar!