Battlefield 3 Reality Mod kommt diese Woche und verspricht düsteres, taktisches Gameplay

Sieben Jahre lang befand sich die Reality Mod von Battlefield 3 in der Entwicklung. Battlefield 3 selbst ist bereits elf Jahre alt. Noch diese Woche wird die Mod endlich veröffentlicht und zielt darauf ab, Spielern ein realistisches Erlebnis zu ermöglichen.

Nur noch fünf Mal schlafen

Am 17. Juli, also am Sonntag, könnt ihr das große Fan-Projekt herunterladen. Die Mod soll euch "ein immersives Gameplay und eine realistischere Erfahrung" bieten, das einen besonderen Fokus auf Teamplay, Kommunikation und Waffenkombinationen legt.

Das Gameplay und die Benutzeroberfläche wurden also überarbeitet, um mehr taktische Optionen offenzulassen. So profitieren Spieler von einer optimierten Bewegungsgeschwindigkeit, einem neuen Spawn-System und einigen Veränderungen in der Waffenhandhabung. Wechselndes Wetter, Tag und Nacht sowie zerstörbare Karten sorgen für noch mehr Abwechslung. Auch neue visuelle Features und VOIP verbessern die Schlachten mit über 100 Spielern.

Wer Lust auf die überarbeitete Fan-Version hat, benötigt eine legale Kopie von Battlefield 3 mit allen DLCs, was auf Steam aktuell etwas über 75 Euro kostet. Mehr über die Mod erfahrt ihr auf der offiziellen Website. Gefällt sie euch, könnt ihr sie ab Sonntag auf derselben Website herunterladen.