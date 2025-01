Battlefield Next: Mit umfangreichen Playtests, Spieler-Feedback und 4 Studios will EA nach dem Flop von Battlefield 2042 den nächsten Titel zum Erfolg machen

Nach dem problematischen Start von Battlefield 2042 möchte EA beim nächsten Ableger der Reihe einen ähnlichen Flop verhindern. Der Vorgänger, der im November 2021 erschien, litt unter zahlreichen technischen Mängeln. Trotz einer Vielzahl von Updates konnte das Spiel die Community nicht überzeugen. Auf Metacritic hatte der Titel nur einen Score von 68 Punkten erreicht. Auch die Spielerzahlen brachen kurz nach dem Release drastisch ein. Um diesen Fehler beim nächsten Teil zu vermeiden, haben die Entwicklerteams von EA beschlossen, mehr auf das Feedback der Spieler einzugehen.

Battlefield 2042 Genre: Ego-Shooter

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 12. November 2021

Entwickler / Publisher: Dice / Electronic Arts

Es wird ein großer Fokus auf Spieler-Feedback gelegt

Eine der neuen Maßnahmen sind die Playtests. Laut einem Bericht von Tom Henderson finden diese häufiger und in einem deutlich größeren Umfang statt als jemals zuvor in der Geschichte der Battlefield-Reihe. Die Entwickler setzen dabei auf den "Spieler-zuerst"-Ansatz, der regelmäßige Feedback-Runden und groß angelegte Tests beinhaltet. Ziel ist es, eine möglichst verbesserte Spielerfahrung zu bieten und Probleme frühzeitig zu beseitigen.

Besonders wird die Menge der gesammelten Daten von Henderson betont, die die größte in der Geschichte der Franchise sein soll. Zusätzlich ist die Rückkehr der beliebten Battlefield-Community-Testumgebung geplant. Zurzeit gibt es jedoch noch keine Informationen, wann diese stattfinden wird. EA möchte mit diesen Tests zeigen, wie wichtig ihnen das Feedback ihrer Spieler ist, und das nächste Battlefield zu etwas Besonderem machen.

Die Battlefield-Historie geht weiter

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt EA auf eine Menge Ressourcen. Gleich vier Entwicklerteams arbeiten am neuen Battlefield: DICE entwickelt die Multiplayer-Komponente, während EA Motive die Singleplayer-Inhalte verantwortet. Criterion Games unterstützt bei Kampagne und Multiplayer, während DICE Los Angeles (ehemals Ripple Effect) an neuen Inhalten arbeiten soll. Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um einen Battle-Royale-Modus handeln, diese wurden aber noch nicht von EA bestätigt. Durch die Zusammenarbeit so vieler Studios möchte EA sicherstellen, dass das nächste Battlefield seiner Community mundet und deren Erwartungen übertrifft.

EA möchte damit zeigen, dass sie aus den Fehlern von Battlefield 2042 gelernt haben. Mit vielen Playtests, einem starken Fokus auf Spieler-Feedback und zahlreichen Entwicklerstudios soll ein aufregendes Spielerlebnis entstehen. Wann genau die offizielle Enthüllung des neuen Battlefield erfolgt, bleibt jedoch weiterhin offen.