Battlefield Next: EA zeigt neuen Mini-Teaser und ihr könnt euch jetzt für Playtests anmelden – Erste Tests beginnen in den nächsten Wochen

Electronic Arts hat einen neuen Mini-Teaser zu seinem nächsten Battlefield-Spiel gezeigt, zugleich beginnt bei diesem Spiel "das ambitionierteste Community-Testprogramm in der Geschichte der Reihe".

Diese Initiative hört auf den Namen Battlefield Labs. Anmeldungen dafür sind ab heute möglich, die erste Testphase soll "in den kommenden Wochen" beginnen.

Ihr formt das nächste Battlefield mit

Battlefield Labs startet, während das Spiel laut EA in die "kritische Phase" der Entwicklung geht. Das Spiel soll durch "wie nie zuvor" von der Zusammenarbeit mit der Community profitieren.

Wer sich dafür anmelden, muss ein Non-disclosure agreement (NDA) unterzeichnen, um Modi wie Conquest und Breakthrough ausprobieren zu können. Ebenso kehrt man zum Klassensystem zurück und probiert "neue Ideen" aus.

Insgesamt sind vier Studios an der Entwicklung des neuen Battlefield-Spiels beteiligt, die nun unter dem Deckmantel Battlefield Studios arbeiten. Dabei handelt es sich um Serienschöpfer DICE, Ripple Effect, Motive und Criterion.

Nicht mehr Teil davon ist Ridgeline Games, das Studio arbeitete zuvor an einer Battlefield-Kampagne und wurde vor einem Jahr geschlossen. Es wird erwartet, dass Criterion nun an diesem Part arbeitet. Motive ist wiederum das einzige dieser vier Studios, das derzeit noch an einem anderen Projekt (Iron Man) arbeitet. Ein neues Need for Speed scheint derzeit nicht in Arbeit zu sein.

Man merkt jedenfalls, dass hier nach dem Flop von Battlefield 2042 ein gewisser Druck herrscht, es beim neuen Teil richtig zu machen. Am Ende profitieren hoffentlich beide Seiten davon.

Der Publisher hatte zuvor bereits bestätigt, dass das neue Battlefield in der Gegenwart spielt, traditionelle Klassen zurückkehren und die Maps fokussierter gestaltet werden sollen.

Angaben zum Release-Datum gibt es bisher nicht, aber das wird sicherlich auch stark davon abhängen, wie gut das Spiel in den anstehenden Tests ankommt.