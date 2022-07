Bau-Simulator vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Der neue Bau-Simulator erscheint jedenfalls am 20. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

In naher Zukunft könnt ihr euch wieder als Baumeister in der Stadt betätigen, wenn der neue Bau-Simulator erscheint. Die Veröffentlichung des neuen Teils ist für den 20. September 2022 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 geplant.

In unserem Guide lest ihr nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung des Bau-Simulator wissen müsst. Wir zeigen euch die unterschiedlichen Editionen sowie die Bonusinhalte.

Wo kann ich den Bau-Simulator vorbestellen?

Ihr bekommt die Standard Edition des Bau-Simulator sowohl digital als auch physisch. Der Preis liegt bei 34,99 Euro für PC, auf Konsolen kostet das Spiel 49,99 Euro.

Standard Edition vorbestellen

Day One Edition vorbestellen

Exklusiv bei Amazon.de könnt ihr euch eine Day One Edition des Bau-Simulators sichern. Neben dem Hauptspiel enthält sie das Car & Bobblehead Pack (digitaler Sportwagen + digitaler Hape-Wackelkopf für ausgewählte Fahrzeuge), das Customization Kit (zusätzliche Helm-, Schutzbrillen- und Gehörschutz-Designs) sowie ein Steelbook. Der Preis entspricht für Konsolen der Standard Edition, die PC-Version kostet bei Amazon 44,99 Euro.