Bayonetta 3: Release-Datum endlich bestätigt! Noch drei Monate warten

Nintendo hat am Nachmittag endlich das Release-Datum von Bayonetta 3 bestätigt!

Der dritte Teil von PlatinumGames' Reihe wird demnach am 28. Oktober 2022 für Nintendo Switch veröffentlicht.

Neuer Trailer und eine Trinity Masquerade Edition

Anlässlich der Bekanntgabe des Termins gibt es auch einen neuen Trailer zu sehen:

Ferner wurde eine Trinity Masquerade Edition von Bayonetta 3 angekündigt. Neben dem Hauptspiel enthält sie ein 200 Seiten umfassendes Artbook und drei Spielcover, die zusammen ein Panoramabild ergeben.

Die Trinity Masquerade Edition von Bayonetta 3

Neuen Details auf Nintendos Webseite zufolge verschlägt es euch in Bayonetta 3 unter anderem in die Straßen Tokios, die Berge Chinas und an viele andere Orte. Diesmal kämpft die Hexe gegen die Homunkuli, die von Menschen erschaffen wurden.

Eine neue Fähigkeit von Bayonetta ist die Dämonenmaskerade. Damit lenkt ihr Dämonen, die mit eurer Waffe verbunden sind. Auch ihre dämonischen Haustierchen stehen ihr hilfreich zur Seite.