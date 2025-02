Bekommt Rainbow Six Siege eine Fortsetzung? Möglicher Leak besagt, dass "Rainbow Six X" bereits beim Six Invitational 2025 vorgestellt werden könnte

Ein neues Gerücht besagt, dass Rainbow Six Siege eine Fortsetzung bekommen könnte. Der beliebte Taktik-Shooter erschien 2015 und gehört mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Ubisoft-Spielen. Besonders in der E-Sport-Szene hat sich das Spiel etabliert. Dank kontinuierlicher Updates und neuer Operatoren bleibt es auch nach fast zehn Jahren relevant. Nun soll Ubisoft angeblich einen Nachfolger in Planung haben, der bereits in wenigen Tagen angekündigt werden könnte.

Mögliche Enthüllung beim Six Invitational 2025

Laut dem X-Nutzer und bekannten Leaker fraxiswinning trägt das Spiel den Namen Rainbow Six X und soll beim Six Invitational 2025 offiziell vorgestellt werden. Dieses Turnier gilt als eines der wichtigsten E-Sport-Events für Rainbow Six Siege und findet vom 14. bis 16. Februar 2025 in der MGM Music Hall in Fenway statt. Traditionell nutzt Ubisoft das Finale des Events, um große Neuigkeiten zum Spiel bekannt zu geben. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte Rainbow Six X dort angekündigt werden. Der Leak deutet zudem darauf hin, dass das Spiel schon Mitte 2025 erscheinen könnte.

Siege X info



Currently planned (and on track) to be revealed at SI 2025.



A likely release window is Y10S2.



It will include an engine overhaul and a graphical upgrade in textures and models.



Possible that all old events will never come back in Siege X. Only new ones. — ' (@fraxiswinning) February 5, 2025

Das Sequel könnte einige Verbesserungen mit sich bringen

Ein potenzielles Sequel könnte besondere Neuerungen mit sich bringen. So soll das Spiel auf einer neuen Engine basieren, die deutliche grafische Verbesserungen bietet. Alte Events aus Rainbow Six Siege sollen nicht übernommen werden, stattdessen setzen die Entwickler auf völlig neue In-Game-Events. Zudem könnte Ubisoft Änderungen an der Operatoren-Auswahl und der Kartenrotation vornehmen, um das Spielerlebnis zu modernisieren. Währenddessen läuft im aktuellen Spiel die neue Season Operation Collision Point, die unter anderem eine Überarbeitung des Operators Blackbeard beinhaltet.

Allerdings gibt es bisher keine offizielle Bestätigung von Ubisoft. Fans sollten den Leak daher mit Vorsicht genießen. Sollte sich die Meldung jedoch als wahr erweisen, könnte Rainbow Six X eine neue Ära für die Reihe einläuten. Ob Ubisoft die Spekulationen bestätigt, dürfte sich spätestens beim Six Invitational 2025 zeigen.