Bend Studio: Nach der unerwarteten Einstellung des Live-Service-Projekts hoffen Fans auf Days Gone 2 und eine Rückkehr zu packenden Singleplayer-Games

Bend Studio, bekannt als Entwickler des PlayStation-Hits Days Gone, sieht sich derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert. PlayStation hat das aktuelle AAA-Live-Service-Projekt des Studios im Rahmen einer Überprüfung gestrichen. Dennoch bleibt das Studio zuversichtlich und betont, weiterhin an spannenden Projekten zu arbeiten, um die Erwartungen seiner Fans zu erfüllen.

Ein geplatzter Hoffnungsträger für Bend Studio

Das eingestellte Projekt sollte auf den bewährten Open-World-Mechaniken von Days Gone aufbauen und diese um Multiplayer-Elemente erweitern. Gerüchten zufolge handelte es sich dabei um einen Open-World-Militär-Shooter, der das Genre auf eine neue Art hätte interpretieren können. Diese Nachricht traf Fans des Studios besonders hart, da sie bereits seit 2019 auf ein neues Spiel des Studios warten. Für viele galt das eingestellte Projekt als Hoffnungsträger, damit Bend Studio sich weiter etablieren könnte.

Fans hoffen auf einen Nachfolger von Days Gone

Community-Manager Kevin McAllister wandte sich kürzlich auf X an die Fans und bedankte sich für deren anhaltende Unterstützung in dieser schwierigen Phase. In seinem Beitrag betonte er, dass das Team weiterhin "coole Schei*e" entwickeln werde. Gleichzeitig wurde bekannt, dass PlayStation eng mit Bend Studio zusammenarbeitet, um das nächste Projekt zu erschaffen. Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Studio künftig verstärkt auf Singleplayer-Titel setzen könnte, da PlayStation seine Live-Service-Strategie überdenkt und sich möglicherweise wieder stärker auf traditionelle Spielerlebnisse konzentriert.

In der Community wird inzwischen lautstark eine Fortsetzung von Days Gone gefordert. Gerüchte über ein mögliches Remaster des Spiels für PS5 und PC heizen die Diskussionen für einen Nachfolger weiter an. Sollte dieses Remaster finanziell erfolgreich sein, könnte es die Chancen auf ein Days Gone 2 erheblich erhöhen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt Bend Studio, dass es sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt. Ob mit einem völlig neuen Projekt oder einer Rückkehr zur Welt von Days Gone – Fans dürfen gespannt sein, welche spannenden und kreativen Entwicklungen das Studio in den nächsten Jahren präsentieren wird.