Bericht: Bandai Namco könnte für Nintendo an einem Remaster eines "3D-Action-Spiels" arbeiten

Das japanische Entwicklerstudio Bandai Namco scheint Stellenausschreibungen zufolge offenbar ein Projekt für Nintendo in Arbeit zu haben. Dabei könnte es sich um eine Neuauflage - Remaster oder Remake - eines 3D-Actionspiels handeln.

Bandai Namco kennt man für zahlreiche bekannte Spiele-Franchises wie zum Beispiel ARPGs à la Tales of oder Ni no Kuni, aber auch die bockschwere Souls-Reihe, Prügler wie Tekken oder auch den berühmten Arcade-Klassiker Pacman. Jetzt scheint eben dieses Unternehmen an einem Spiel für Nintendo zu arbeiten, wie Job-Angebote auf der japanischen Webseite andeuten.

Wie ein Beitrag auf fResetEra aus dem japanischen grob übersetzt, könnte das gemeinsame Projekt wohl ein Remaster/Remake eines "3D-Actionspiels" von Nintendo sein. Dafür sucht Bandai Namco offenbar im Moment noch neue Leute, um das Projekt zu planen und Grafikdesigner. Grob übersetzt heißt es da wohl, dass ein Digital Artist sich vorwiegend mit dem HD-Remastering der 3D-Hintergründe beschäftigen solle.

Die Monster-Safari mit der Kamera namens New Pokémon Snap war in gemeinsames Projekt von Nintendo und Bandai Namco der letzten Jahre

Um welches Action-Spiel von Nintendo es sich handeln könnte, ist allerdings noch nicht bekannt. In der Vergangenheit gab es schon so einige Kooperationen zwischen Bandai Namco und Nintendo. Darunter zählten vor allem einige Super-Smash-Bros-Titel für Wii U, 3DS und Switch.

Außerdem war Bandai Namco auch an der Entwicklung vom Nintendo-Hit Mario Kart 8 und dem Fighting-Game ARMS beteiligt, ebenso wie letztes Jahr an New Pokémon Snap, das ca. vor einem Jahr im April 2021 auf die Nintendo Switch kam.

Welches 3D-Spiel die beiden Unternehmen diesmal gemeinsam wiederbeleben werden, ist noch nicht offiziell bekannt, aber ihr habt sicher schon einige Nintendo-Action-Favoriten, die ihr gern noch einmal sehen würdet?