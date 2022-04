Bericht: Neuer Genshin Impact Leak macht Andeutungen zu geheimnisvollen Charakter Collei

Collei aus dem Gensin-Impact-Manga geistert schon länger durch die Online-Genshin-Community. Bisher ist sie noch nicht im Spiel vorgekommen, jetzt gibt es aber neue Berichte zur Figur, die beinahe so mysteriöse Kräfte zu haben scheint, wie die beiden reisenden Hauptcharaktere.

Wird Collei spielbar in Genshin Impact?

Über Collei wird in Genshin-Kreisen schon lange spekuliert - das grünhaarige Mädchen mit den leuchtend violetten Augen gab es bereits im Genshin-Impact-Manga zu sehen, deshalb warten einige nur darauf, bis sie auch im Spiel landet. Ein neuer Leak des bereits bekannten Genshin-Insiders SaveYourPrimos auf Twitter lässt neue Vermutungen zu, wie sich der Grünschopf spielen wird.

Zum einen behauptet der Leak, dass Colleis "Bausatz" bereits fertig und bereit zur Einführung ist, es könnte also nicht mehr allzu lange dauern. Besonders interessant ist dabei allerdings: Sie scheint laut Spieldaten kein göttliches Auge zu haben.

Bei Deinsleif aus Genshin Impact handelt es sich um eine der mysteriösesten Figuren, über deren Kräfte viel spekuliert wird - hat er auch kein göttliches Auge?

In Genshin sind diese Artefakte die Quelle von elementarer Energie und die beiden Hauptfiguren sind bisher die einzigen, die ohne so ein Gerät zaubern können. In den Daten zum Spiel ist bei Collei nur die Rede von einem "Elemental Burst Gadget", allerdings wird kein göttliches Auge erwähnt. Grund dafür könnte ein Handlungsstrang sein, der schon im Manga erwähnt wird: Collei ist möglicherweise das Produkt von Experimenten, die diese Kräfte in ihr hervorgebracht haben könnten.

Welche Elemente ihr mit ihr im Spiel nutzen könnt, ist daher aber noch unklar, da die Hinweise fehlen. Ein weiterer Charakter, bei dem aktuell angenommen wird, dass er kein göttliches Auge trägt ist ansonsten der geheimnisvolle Questgeber Deinsleif.

Leaks zu Update 3.0 und zum Reich Sumeru

Angenommen wird aktuell, dass Collei nach dem aktuellen Inazuma-Ark mit einem neuen Gebiet ins Spiel kommen könnte, und zwar mit Update 3.0 im Sommer und Einführung des neuen Reiches Sumeru. Das geht zum Beispiel aus Insiderquellen von Beta-Leaker UBatcha1 hervor und ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Diese Leaks sind auch mit Vorsicht zu genießen, denn wie UBatcha1 selbst ironisch in der Twitter-Bio anmerkt, haben nicht alle Theorien bisher gestimmt - 2.6 brachte zum Beispiel weder Kazuha noch Yoimiya zurück - dass das neue Gebiet auf eine runde Updatezahl wie 3.0 fallen könnte, ist aber nicht unwahrscheinlich.

Der grünhaarige Apotheker mit der Schlange um seinen Hals heißt Baizhu und dürfte einer der Charaktere in Genshin Impact werden, den ihr mit dem Dendro-Element kämpfen lassen könnt.

Die größte Besonderheit der kommenden, neuen Region ist die Ankunft des neuen Elements Dendro. Das bringt mit Kusanali natürlich einen weiteren Archon, dessen Ankunft aktuell auf Update 3.1 geschätzt wird (auch Zhongli und Raiden Shogun kamen beim zweiten Update eines frischen Arks). Außerdem holt Dendro vielleicht auch wieder mehr Abwechslung auf das Schlachtfeld. Stichwort: neue Elementarreaktionen.

Zwar sind noch einige Monate hin bis zum neuen Gebiet und Element, etwas Abwechslung und neuer Wind im Kampf schadet Genshin Impact aber absolut nicht. Das Action-Kampfsystem von Genshin ist wenig Taktik - außer vielleicht im Build der Figuren - sondern oft mehr eine Frage der Schnelligkeit und Reaktionsstärke.

Daher können die Kämpfe, finde ich, auf Dauer schon eintönig und button-mash-lastig werden. Ein neues Element und neue Kombinationsmöglichkeiten könnte gerade das etwas aufpeppen. Nur leider warte ich jetzt schon total ungeduldig auf neue Gebiete - gerade die Erkundung der Open World ist für mich in Genshin eines der Highlights, auf das ich sehnsüchtig mit dem neuen großen Reich warte.