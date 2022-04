Bericht: PlayStation könnte an richtiger PS3-Emulation für die PS5 arbeiten

PlayStation könnte an einer richtigen Emulation von PS3-Spielen auf der PlayStation 5 arbeiten.

Das behauptet jedenfalls Venturebeats Journalist Jeff Grubb, dessen Quellen angeblich andeuten, dass PlayStation daran arbeiten könnte.

Vorerst nur als Stream

Vor Kurzem hatte PlayStation eine Überarbeitung von PlayStation Plus angekündigt, bei der es drei verschiedene Stufen zu unterschiedlichen Preisen geben wird.

Die teuerste Stufe des neuen PS Plus, die im Juni an den Start geht, umfasst unter anderem Zugang zu 340 Spielen der ersten PlayStation, der PlayStation 2, der PSP und der PlayStation 3. Letztere werden allerdings nur via Cloud-Streaming spielbar sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In Zukunft könnte sich das ändern

Grubb zufolge könnte sich das in Zukunft allerdings ändern: "Wir haben die ganze Woche über dieses Thema gesprochen, ich habe nachgeschaut und nachgefragt... es klingt so, als würde Sony an einer PS3-Emulation auf der PS5 arbeiten", sagt er. "Aber es könnte einige Zeit dauern."

"Ich wünschte, sie würden uns das sagen. Sagen, dass ihnen diese Dinge wichtig sind, denn das hat bei der Ankündigung von PS Plus gefehlt... für mich sah es so aus, als ob sie sich um nichts davon kümmern. Sie haben es einfach zusammengeschustert, mit einem neuen Namen versehen und es verkauft."

Ein vermeintlicher Grund für Probleme mit PS3-Emulation auf der PS5 ist angeblich die einzigartige Architektur der PS3 mit ihrem Cell-Prozessor. Fans sind davon aber nicht überzeugt und auch YouTuber ModernVintageGamer, zugleich Entwickler bei den Night Dive Studios, sieht darin kein Problem.

PS3-Emulation auf der PlayStation 5 sei "absolut möglich“, aber: "Sony war nie daran interessiert, die Millionen zur Realisierung zu investieren."

Ob das in Zukunft vielleicht anders aussieht, bleibt abzuwarten.