Bethesda verteidigt Starfield-Erweiterung Shattered Space trotz gemischter Kritiken

Im September 2024 hat Bethesda die erste große Erweiterung für das Rollenspiel Starfield mit dem Titel Shattered Space veröffentlicht. Diese Erweiterung hat gemischte Kritiken erhalten, was Diskussionen in der Community ausgelöst hat. Emil Pagliarulo, Design Director bei Bethesda, hat auf die Kritik reagiert und die Entscheidungen des Studios verteidigt.

Die Herausforderungen und der Einsatz hinter Shattered Space

Auf X (ehemals Twitter) nahm Emil Pagliarulo an einer längeren Diskussion teil, um die Fans zu beruhigen und die Entscheidungen hinter dem DLC zu erklären. Emil betonte, wie hart das Team an Shattered Space gearbeitet hat und dass viele Entwickler bereits an früheren Bethesda-Titeln wie Morrowind beteiligt waren. Er erklärte auch, dass der Optimismus in Interviews nicht dazu gedacht war, die negative Rückmeldung zu ignorieren, sondern die Begeisterung des Teams widerzuspiegeln.

"Als Design Director werde ich manchmal gebeten oder angewiesen, Interviews zu geben. Ich habe das gerne gemacht, um die Designer und das Studio zu repräsentieren. Angesichts der harten und leidenschaftlichen Arbeit, die sie in Shattered Space gesteckt haben, haben sie nichts Geringeres verdient", schrieb er auf X.

Bethesda verspricht Verbesserungen und nimmt Fan-Feedback ernst

Emil zeigt sich enttäuscht über die Fans, denen die Erweiterung nicht gefallen hat, versichert jedoch, dass das Team die Rückmeldungen ernst nimmt und weitere Verbesserungen und Updates plant. Er betont die Komplexität der Weiterentwicklung von Starfield, da die Größe des Spiels jede Änderung oder jedes Update potenziell schwierig macht. Das Studio werde weiterhin daran arbeiten, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen und auf die Rückmeldungen der Community zu hören.

Emil beendete seine Aussage, indem er betonte, dass Bethesda-Spiele ohne Ego oder Arroganz entwickelt werden. Er schließt seinen Beitrag auf X ab: "Ich liebe Spiele. Ich liebe Bethesdas Spiele. Ich spiele sie seit den Terminator-Zeiten. Alles, was ich oder irgendjemand hier tun will, ist, diese Spiele zu machen… und sie dann besser zu machen. Ohne Ego. Ohne Arroganz. Nur viel harte Arbeit und die Wertschätzung unserer Fans". Bethesdaistweiterhin bemüht, das Spielerlebnis von Starfield zu verbessern.