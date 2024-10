Beyond Good & Evil 2: Entwicklung geht mit neuem kreativen Leiter weiter

Beyond Good & Evil 2 befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Ubisoft hat mit Fawzi Mesmar einen neuen kreativen Leiter ernannt, der das ehrgeizige Projekt vorantreiben soll. Das Spiel hat eine fast 20-jährige Entwicklungsgeschichte hinter sich, die von vielen Rückschlägen und einem wechselhaften Entwicklungsprozess geprägt ist.

Fawzi Mesmar übernimmt kreative Leitung nach Umbrüchen

Mesmar ist ein 20-jähriger Ubisoft-Veteran, der zuvor als VP of Editorial am Projekt beteiligt war. Er übernimmt die Leitung nach dem tragischen Tod des früheren kreativen Direktors Emile Morel im Jahr 2023. Ubisoft setzt auf Mesmar, um die Vision von Morel fortzusetzen und das Projekt nach Jahren der Unsicherheit auf Kurs zu halten. Das Spiel hat seit seiner Ankündigung immer wieder Managementwechsel erlebt, darunter auch den Rückzug des Schöpfers der Serie, Michel Ancel, im Jahr 2020, der das Unternehmen nach Vorwürfen über toxisches Verhalten verließ.

Jubiläumsversion und Entwicklerwechsel

Seit mehr als einem Jahr gibt es keine bedeutenden Updates zu Beyond Good & Evil 2, obwohl Ubisoft immer wieder betont hat, dass sich das Spiel weiterhin in der aktiven Entwicklung befindet. Im Zuge der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von Beyond Good & Evil wurde eine neue Version des Originals am 25. Juni 2024 veröffentlicht und kam für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Diese Version hat viele Fans begeistert, da sie tiefere Einblicke in die Geschichte bietet. Darüber hinaus wurde bekannt, dass einige Entwickler, die zuvor an Prince of Persia: The Last Crown gearbeitet haben, nun zum Team von Beyond Good & Evil 2 gehören sollen.

Beyond Good & Evil 2 bleibt ein ambitioniertes Projekt, das trotz zahlreicher Rückschläge weiterhin vorangetrieben wird. Mit Fawzi Mesmar als neuem kreativen Leiter und der Unterstützung von erfahrenen Entwicklern könnte das Spiel auf die Zielgerade einbiegen. Fans müssen sich jedoch weiterhin gedulden, während Ubisoft daran arbeitet, dieses lang erwartete Spiel endlich zu vollenden.