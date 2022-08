Beyond Good & Evil 2 lebt noch, bekommt neue leitende Autorin

Ubisofts Langzeitprojekt Beyond Good & Evil 2 lebt noch, aber leider gibt es nach wie vor weder einen neuen Trailer noch weitere Informationen dazu.

Aber eine neue Personalie, denn Beyond Good & Evil 2 hat jetzt eine neue leitende Autorin.

Von Blizzard zu Ubisoft

Sarah Arellano, früher bei Blizzard tätig, wo sie an World of WarCraft arbeitete, teilt via Twitter mit, dass sie jetzt Lead Writer von Beyond Good & Evil 2 ist.

Das bedeutet zumindest, dass es bei dem Projekt in irgendeiner Form vorangeht. Das letzte richtige Update zum Stand der Entwicklung ist bereits mehrere Jahre her.

Teil zwei soll deutlich umfangreicher werden als der erste Teil und euch unter anderem mehrere verschiedene Planeten bieten, die ihr erkunden könnt.

Der erste Teil stammte ursprünglich von Rayman-Schöpfer Michel Ancel und seinem Team. Er arbeitete auch an der Fortsetzung, bis er im September 2020 seinen Abschied aus der Spielebranche bekannt gab.

An dem Projekt arbeitet Ubisoft Montpellier, aktuell gibt es nicht einmal einen Release-Zeitraum.